200 مليون مستخدم لـ تيك توك في أوروبا

2025-09-05 07:03:41
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت منصة تيك توك اليوم الجمعة أن لديها أكثر من 200 مليون مستخدم شهريا في أوروبا، أو ما يقرب من واحد من كل ثلاثة مواطنين في القارة، في أحدث علامة على نموها السريع بين صغار السن من فئة الشباب.

وارتفع هذا العدد من 175 مليون شخص العام الماضي في 32 دولة أوروبية.

وقال متحدث باسم تيك توك المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس إن عدد مستخدمي تيك توك على مستوى العالم يزيد على مليار شخص يستخدمون التطبيق شهريا.

وبينما واجهت الشركة تحديات تنظيمية في أنحاء العالم، تعرضت أيضا لحملة ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لنقل ملكية الأصول لتكون أمريكية.

وفي أوروبا، جرى تغريم تيك توك مبلغ 530 مليون يورو (600 مليون دولار) من الجهة المنظمة الرئيسية المعنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي في مايو.

وذكرت رويترز في أواخر أغسطس أن من المقرر أن تطلق بايت دانس عملية إعادة شراء أسهم الموظفين التي ستقدر قيمة الشركة الصينية بأكثر من 330 مليار دولار.

