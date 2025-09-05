200 مليون مستخدم لـ تيك توك في أوروبا

200 مليون مستخدم لـ تيك توك في أوروبا
وارتفع هذا العدد من 175 مليون شخص العام الماضي في 32 دولة أوروبية.
وقال متحدث باسم تيك توك المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس إن عدد مستخدمي تيك توك على مستوى العالم يزيد على مليار شخص يستخدمون التطبيق شهريا.
وبينما واجهت الشركة تحديات تنظيمية في أنحاء العالم، تعرضت أيضا لحملة ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لنقل ملكية الأصول لتكون أمريكية.
وفي أوروبا، جرى تغريم تيك توك مبلغ 530 مليون يورو (600 مليون دولار) من الجهة المنظمة الرئيسية المعنية بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي في مايو.
وذكرت رويترز في أواخر أغسطس أن من المقرر أن تطلق بايت دانس عملية إعادة شراء أسهم الموظفين التي ستقدر قيمة الشركة الصينية بأكثر من 330 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
مشاركة واسعة لدور النشر والأديرة والإيبارشيات فى معرض الكتاب القبطى
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عناتا شمال القدس طالت نحو 16 مواطنا
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان