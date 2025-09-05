وزير الدفاع الإسرائيلي: الآن يُفتح باب الجحيم في غزة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، عن "فتح أبوب الجحيم على غزة" وذلك بعد نشر حركة حماس مقطعا مصورا لرهينتين وأكدت وجود 8 رهائن أحياء بمدينة غزة حيث بدأت إسرائيل بشن عمل عسكري لاحتلال المدينة.

وقال كاتس عندما يُفتح الباب لن يُغلق وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس شروط إسرائيل لإنهاء الحرب وأولها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة. وأشار كاتس إلى ان الجيش الإسرائيلي بدأ باستهداف أول الأبراج السكنية في مدينة غزة ضمن خطة احتلال المدينة.

ونشر الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يظهر فيه رهينتان إسرائيليان محتجزان في قطاع غزة.

ويظهر الفيديو الذي تزيد مدته عن ثلاث دقائق ونصف الدقيقة رهينة في سيارة تجول بين مبانٍ مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باللغة العبرية عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.

ويقول الرهينة الذي يظهر في نهاية الفيديو وهو يلتقي برهينة آخر، إنه موجود في مدينة غزة وإن الفيديو صُوّر في 28 أغسطس.

ويقول الرهينة بالعبرية في الفيديو الذي يعرض نص الترجمة باللغة العربية "سمعت ان الجيش بصدد مهاجمة مدينة غزة، أنا مرعوب من هذه الفكرة".

ويضيف "هذا يعني أننا ستموت هنا، لن نتحرك من مدينة غزة، سنبقى هنا بغض النظر عن هجوم الجيش. هذا يعني أمرا واحدا أنني وأكثر من ثمانية من أصدقائي، ثمانية من مواطني إسرائيل، سنموت هنا".