إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025
وتنعقد الدورة في بيت شباب عمّان، بمشاركة 27 شابًا وشابة من مختلف المحافظات، يمثلون عددًا من أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، وطلبة الجامعات، والهيئات الشبابية والأحزاب، إلى جانب أعضاء المراكز الشبابية.
وركزت فعاليات اليوم الأول على المراحل الأساسية للمشروع، وطرق اختياره، ودورة حياته، وأصحاب المصلحة فيه، مع تنفيذ تدريبات عملية، أبرزها إعداد وثيقة التأسيس.
ويأتي برنامج "نشامى" ضمن المشروع الوطني لإعداد القيادات الشبابية، ويتضمن 80 ساعة تدريبية موزعة على أربع مراحل، انسجامًا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، ورؤية وزارة الشباب في تمكين الطاقات الشابة.
