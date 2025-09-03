إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، الأربعاء، فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025 – الفوج الثالث" بعنوان "إدارة المشاريع".



وتنعقد الدورة في بيت شباب عمّان، بمشاركة 27 شابًا وشابة من مختلف المحافظات، يمثلون عددًا من أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، وطلبة الجامعات، والهيئات الشبابية والأحزاب، إلى جانب أعضاء المراكز الشبابية.



وركزت فعاليات اليوم الأول على المراحل الأساسية للمشروع، وطرق اختياره، ودورة حياته، وأصحاب المصلحة فيه، مع تنفيذ تدريبات عملية، أبرزها إعداد وثيقة التأسيس.

ويأتي برنامج "نشامى" ضمن المشروع الوطني لإعداد القيادات الشبابية، ويتضمن 80 ساعة تدريبية موزعة على أربع مراحل، انسجامًا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، ورؤية وزارة الشباب في تمكين الطاقات الشابة.