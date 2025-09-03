  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

2025-09-03 10:07:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خطة العمل المقترحة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، خلال اجتماع عقد مع ممثلي البرنامج في الأردن.
وحسب بيان للاتحاد، اليوم، حضر اللقاء ممثلي الشركة التي قامت بإعداد فيديوهات المواد التدريبية للمنصة الوطنية لتدريب العاملين والعاملات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، والتي سيتم ربطها بمنصة العقد الإلكتروني الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
وجرى خلال اللقاء، استعراض المنصة التعليمية الإلكترونية وآلية عملها، بالإضافة إلى المحتوى الذي سيتم نشره عليها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد، التي تسعى إلى تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، لتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل الأردني.
كما تعد هذه الشراكة ضمن مشروع "المساواة في العمل" الذي ينفذه برنامج العمل اللائق للمرأة بالتعاون مع حكومة مملكة النرويج خلال السنوات الثلاث القادمة.

