سموتريتش: مخطط الضم يشمل 82% من الضفة الغربية المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) الضفة الغربية - PNN - كرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، القول إنه "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أنه "إذا رفعت السلطة الفلسطينية رأسها وحاولت المس بنا، فإن إسرائيل ستبيدها مثلما أبادت حماس".

وتابع أن مخطط الضم الإسرائيلي سيفرض على 82% من الضفة الغربية، وأن الفلسطينيين في الضفة "سيستمرون بإدارة حياتهم بأنفسهم، وفي المرحلة الفورية بالطريقة نفسها التي تنفذ اليوم بواسطة السلطة الفلسطينية، ولاحقا من خلال بدائل إدارة مدنية إقليمية".

وحسب خارطة استعرضها سموتريتش، فإن مخطط الضم لن يسري على 18% من الضفة والتي تتواجد فيها المدن الفلسطينية الكبرى، وقال إنه في المناطق التي يجري التخطيط لضمها يسكن حوالي 80 ألف فلسطيني، وستكون مكانتهم مشابهة لمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة.

واعتبر أن "80 ألفا هو أمر ليس مؤثرا من الناحية الديمغرافية. وهذا يبقي إسرائيل مع أغلبية يهودية"، وأنه بحسب خطته لن يمنح الفلسطينيون في هذا المنطقة حق التصويت للكنيست، "وفي جميع الأحوال لن تكون لديهم إمكانية للديمقراطية ولن يكون لديهم حقوق"، وزعم أنه "نقترح عليهم اليوم الغالبية المطلقة من الحقوق والحريات الديمقراطية".

وتابع سموتريتش أن "خريطة السيادة يجب أن تضمن عدم قيام دولة إرهابية عربية إلى جانب سيادتنا، التي عليها أن تمنع إقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفا "لا كتل استيطانية، لا مناطق سي، لا سيادة جزئية. وهذه كلها تُبقي باقي المنطقة للعدو".

وبحسبه، فإن "المبدأ الأعلى لفرض السيادة هو الحد الأقصى من الأرض وعلى أدنى حد من السكان"، بزعم "أننا لا نريد أن ندير حياتهم، ولا رغبة لدينا بفرض سيادتنا على سكان يريدون القضاء علينا. وهذه خطوة استباقيى ضد الهجمة السياسية المخططة ضدنا. وإذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وحاولت المس بنا، سنبيدهم مثلما نفعل لحماس".

من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، في بيان، اليوم، إن "ضمّ (أراض) في الضفة الغربية سيشكّل خطا أحمر بالنسبة للإمارات".

واعتبرت نسيبة أنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات (للتطبيع مع إسرائيل) كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".

وأضافت أن "المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى 'دفن فكرة الدولة الفلسطينية'".

وتابعت أن الضمّ "سيقوّض بشدة رؤية وروح الاتفاقيات، وينهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع على المسار الذي يجب أن يسلكه هذا الصراع، أي قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن".

وكانت إسرائيل قد أقرت، الشهر الماضي، مخططا استيطانيا ضخما في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة، في منطقة حذّر المجتمع الدولي من أنها تهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وقال سموتريتش، إن هذا المشروع يهدف إلى "دفن فكرة الدولة الفلسطينية".

وكانت بريطانيا وفرنسا من بين 21 دولة وقّعت بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن موافقة إسرائيل على المشروع "أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي".