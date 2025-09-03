الشيخ يثمن موقف الإمارات الرافض لضم الضفة

403
الشيخ يثمن موقف الإمارات الرافض لضم الضفة
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله - PNN - ثمن نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، موقف دولة الإمارات الرافض للإجراءات الإسرائيلية بضم أي أجزاء من الضفة الغربية، باعتباره خطا أحمر لدى الإمارات، وينهي التكامل الإقليمي، ويدمر حل الدولتين.
وكانت الإمارات قد حذّرت من أن أي محاولة لضم الضفة الغربية تُعد "خطًا أحمر"، داعية إسرائيل إلى تعليق أي خطط للضم، مشددة على أنه لا يمكن السماح للمتطرفين بفرض سياسات إقليمية تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.
