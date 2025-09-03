الشيخ يثمن موقف الإمارات الرافض لضم الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله - PNN - ثمن نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، موقف دولة الإمارات الرافض للإجراءات الإسرائيلية بضم أي أجزاء من الضفة الغربية، باعتباره خطا أحمر لدى الإمارات، وينهي التكامل الإقليمي، ويدمر حل الدولتين.

وكانت الإمارات قد حذّرت من أن أي محاولة لضم الضفة الغربية تُعد "خطًا أحمر"، داعية إسرائيل إلى تعليق أي خطط للضم، مشددة على أنه لا يمكن السماح للمتطرفين بفرض سياسات إقليمية تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.