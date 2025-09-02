  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعاطي الفكر وأنماط التلقي

2025-09-02 07:54:29
(MENAFN- Al Watan) حين تُطرح الأفكار، لا يستقبلها الجميع بالطريقة نفسها، ولا تُرى للجميع بالشكل نفسه.
وكل من اطّلع على مسار الفكر يعرف ذلك، ويلاحظ أن المتلقين ينقسمون إلى ست فئات على الأقل:
الفئة الأولى لا تفهم ما تلقته من فكر، وكذلك تحمل تصورات سلبية مسبقة، فتُسقطها مباشرة على هذه الأفكار وتحكم عليها من منطلقها الخاص، وهذه أسوأ الفئات.
الفئة الثانية لا تفهم كذلك، لكنها لا تمتلك أحكامًا جاهزة، ولا موقفًا مسبقًا، فتكون ردة فعلها ضبابية أو مترددة، لكنها على الأقل ليست عدائية ولا متوترة.
الفئة الثالثة فهمت جزءًا من الفكرة فقط، ولكنها اعتقدت أنها ألمّت بالفكرة كاملة، ويكون تفاعلها محدودًا بذلك الفهم الجزئي، مع سوء ظن في الجزء الذي لم تدرك أنها لم تفهمه، وذلك يجعلها تتعامل مع الطرح بطريقة منقوصة، ولكنها مقبولة نوعًا ما، وقد لا يُلام صاحبها.
الفئة الرابعة تفهم الفكرة بشكل جزئي، ولكنها في نفس الوقت تدرك أنها لم تفهم كامل الفكرة، وتعترف بذلك، فيكون تفاعلها قائمًا على وعي بعدم الإلمام الكامل.
وهذه فئة واعدة جدًا، ودائمًا ما يُعقد الأمل عليها، لكونها متحررة من كثير من القيود التي تعيق غيرها.
الفئة الخامسة تفهم الفكرة كما هي، ويتضح ذلك من أسلوب تعاطيها الذي يعكس فهمًا عميقًا ومتزنًا، ويكون تعاطيها مع الفكرة هادئًا ومسالمًا، حتى وإن كانت مختلفة معها بشكل كامل.
الفئة السادسة وهي الأرقى: تفهم الطرح بوضوح، وتضيف إليه أو تعلّق عليه بنقد إيجابي يعكس وعيًا وفهمًا حقيقيًا.
وهذه الفئة، في هذه المرحلة، هي التي تُنتِج التقدّم والترقّي، وبهذه الطريقة تُصقل المعرفة في كل حضارة.
هذا التصنيف لا يخص كاتبًا بعينه، ولا مجالًا فكريًا معينًا، بل ينطبق على كل ما يُطرح من أفكار، وكل من يتلقاها.
ففهم الفكرة لا يُقاس فقط بدرجة الذكاء أو الثقافة، بل أحيانًا يكون متعلقًا بالاستعداد الداخلي والنية تجاه ما يُقال، بل وحتى بالأجواء التي قيلت فيها، والظروف التي تحيط بالمتلقي، والمقدمات التي يملكها.
ولعل من أهم الأمثلة المعاصرة في عالمنا العربي على النقد الفكري في طوره الراقي هو نقد جورج طرابيشي لمحمد عابد الجابري، بل قد يكون المثال الوحيد البارز في العصر الحديث. للأسف، وهي محاولة، رغم ما فيها من عيوب، إلا أنها تسير في المسار الصحيح وتنعش روح الفكر والنقد، كما كانت الحال في القرون الماضية، مثل السجالات الفكرية التي أثارها كتاب ((تهافت الفلاسفة)) لأبي حامد الغزالي (ت. 505هـ)، والذي انتقد فيه بشدة الفلاسفة المسلمين، وعلى رأسهم ابن سينا والفارابي.
وقد أثار هذا الكتاب موجة من الردود الفكرية، أشهرها ((تهافت التهافت)) للفيلسوف ابن رشد (ت. 595هـ)، والذي نقد كتاب الغزالي بقوة وبمنطق برهاني.
ثم جاء علاء الدين الطوسي ليكتب شرحًا على ((تهافت الفلاسفة))، ناقدًا الغزالي وابن رشد معًا، بكتاب يحمل أيضًا نفس الاسم (تهافت الفلاسفة).
وتلاه خواجه زاده، الذي كتب أيضًا في الرد على الجميع، وحاكم الغزالي وابن رشد، وغيرهم ممن حاولوا التعاطي مع فكرة كتاب الغزالي وأفكار خصومه.
بل حتى إن مشاركة ابن تيمية نفسه في هذه الملحمة في كتابه ((درء تعارض العقل والنقل)) كانت مشاركة فكرية قائمة على لغة وقواعد المنطق المحض، حاكم فيها من سبقه بميزان العلم والمنطق، بغض النظر عن النتائج التي توصّل إليها أو الموقف الذي كان يدافع عنه.
ولم يَسلَم من نقده ابن رشد ولا الغزالي، إذ عمد إلى تمحيص أفكارهما بميزان المنطق والعلم.
وهذه هي الطريقة التي تُصقَل بها الأفكار، وهذا هو السبيل نحو بناء الحضارة والترقي، وهذا المسار هو أكثر ما ينقصنا اليوم، والأمة في أمسّ الحاجة لإحيائه.
إن هذه الملحمة الفكرية التي أشرنا إليها هي من أكثر حلقات حضارتنا إشراقًا ورقيًا.
وللأسف، أساء بعض المؤرخين المعاصرين لهذه المسيرة العقلية المشرقة، وصوّروها بنفس الصورة المشوّهة التي قالها أحد المستشرقين المتعجلين، والذي بترها من مسارها ليثبت شيئًا يعتقده مسبقًا، وتغافل عن أن الغزالي ما كان إلا حلقة في سلسلة من سبقوه في نقد أفكارهم بأقوى أدوات المنطق والفكر السليم.
وكذلك أهمل هذا المستشرق باقي القصة التي تلت كتاب الغزالي واستمرت لقرون طوال، سماها ((عصر الانحطاط))، وهو العصر الذي بُنيت فيه مراصد فلكية كانت تُعد الأعظم في تاريخ الفلك إلى ذلك الحين، وازدهر فيه الطب، وبُنيت فيه مستشفيات كانت تُعد من أرقى ما أُقيم في تاريخ الطب إلى ذلك الحين، وغيرها من المؤسسات العلمية التي بلغت ذروة ما وصل إليه العقل البشري آنذاك. ليردد المقلدون من بعد هذا المستشرق نصوصه هذه دون إعمال عقولهم فيها.
وإذا كان هناك عصر يستحق نعت ((عصر الانحطاط))، فهو العصر الذي يُؤخذ فيه نص هذا المستشرق وأمثاله كنص مقدس فوق النقد. وبالمناسبة، من هذا الباب نفهم قضية كبرى، ومهمة ومن الجيد إثارتها في هذا السياق، وهي فهم القرآن الكريم. فبطبيعة الحال، لا يمكن لأي عقل بشري – مهما بلغ – أن يحيط بكامل مقاصد القرآن ومراميه النهائية، لأن بين القائل سبحانه والمتلقين هامشًا لا محدودًا (حرفيًا). ولهذا، فإن العقلاء يسعون أن يكونوا من الفئة الخامسة أو الرابعة في هذا التصنيف: أي أن يفهموا قدر استطاعتهم، ويعوا أنهم لم يُحيطوا بكل شيء فيه، ويتعاملوا مع النص بروح التواضع والتأمل، لا الادعاء والإحاطة.
ومن العجيب أن نرى اليوم بعض من يضعون أنفسهم خصومًا للدين والقرآن، يصدرون أحكامًا شاملة عليه بكل ثقة وتبجح، وهذا المتبجح الواثق من عقله لا يستطيع إعراب جملة (بسم الله الرحمن الرحيم). واللغة العربية ليست سوى واحدة من مجموعة الأدوات التي يجب توفرها في المفسر، وبالتالي في الناقد، ومع ذلك يصدرون أحكامهم بكل ثقة، لأنهم من الفئة الأولى بكل وضوح.

