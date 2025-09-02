ميلان يصدم إنزاجي والميترو يترقب مصيره

403
ميلان يصدم إنزاجي والميترو يترقب مصيره
(MENAFN- Al Watan) تبددت أحلام مدرب الهلال، الإيطالي سيموني إنزاجي، في إبرام صفقة جديدة على مستوى حراسة المرمى، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية في العاشر من سبتمبر الجاري، فيما يترقب مهاجم الزعيم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مصيره، الذي سيتحدد قبل نهاية فترة الانتقالات، إما بالبقاء مع الزعيم أو الرحيل إلى فنربخشة التركي، في حال موافقة مهاجم النادي التركي على الانتقال إلى الهلال في صفقة تبادلية.
أحلام تبددت
وضع إنزاجي، خطة إنقاذ عاجلة للزعيم، بالتعاقد مع حارس مرمى ميلان الإيطالي الشاب، لورينزو تورياني، في ظل الغياب المتوقع للحارس المغربي ياسين بونو، خلال ديسمبر ويناير المقبلين، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، لكن أحلام المدرب الإيطالي تبددت برفض ميلان طلب الهلال، بالتعاقد مع تورياني ((20 عاما)).
مصير غامض
يعيش مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مصيرا غامضا، داخل أروقة الزعيم، بعد قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدم قيده في قائمة الفريق المحلية، لكثرة إصاباته، بجانب التعاقد مع المهاجم الجديد، الأوروجوياني داروين نونيز قادما من ليفربول.
وجذب النجم الصربي، صاحب 30 عامًا، اهتمام عدد من أندية أوروبا، إضافة إلى أندية قطرية وإماراتية، إلا أن ميتروفيتش لم يحسم وجهته المقبلة
وبينت مصادر أن الهلال قد يلجأ لإبرام صفقة تبادلية مع فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، برحيل ميتروفيتش إلى الدوري التركي، مقابل الحصول على خدمات المغربي يوسف النصيري.
وأشارت المصادر إلى أن ميتروفيتش لن يمانع الرحيل للدوري التركي، كما أن فنربخشة سيوافق على بيع النصيري، لكن قرار اللاعب المغربي، هو الفيصل.
- مدرب الهلال طلب التعاقد مع حارس بديل لبونو
- إنزاجي حاول التعاقد مع حارس ميلان تورياني
- النادي الإيطالي رفض العرض الهلالي وتمسك بلاعبه
- ميتروفيتش ينتظر مصيره الغامض قبل نهاية الانتقالات
- الهلال قد يلجأ لصفقة تبادلية مع فنربخشة التركي
- الزعيم يريد استقطاب المغربي يوسف النصيري
- الميترو لن يمانع الانتقال للدوري التركي
- القرار الفيصل في الصفقة موافقة النصيري
