  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ميلان يصدم إنزاجي والميترو يترقب مصيره

ميلان يصدم إنزاجي والميترو يترقب مصيره

2025-09-02 07:54:27
(MENAFN- Al Watan) تبددت أحلام مدرب الهلال، الإيطالي سيموني إنزاجي، في إبرام صفقة جديدة على مستوى حراسة المرمى، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية في العاشر من سبتمبر الجاري، فيما يترقب مهاجم الزعيم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مصيره، الذي سيتحدد قبل نهاية فترة الانتقالات، إما بالبقاء مع الزعيم أو الرحيل إلى فنربخشة التركي، في حال موافقة مهاجم النادي التركي على الانتقال إلى الهلال في صفقة تبادلية.
أحلام تبددت

وضع إنزاجي، خطة إنقاذ عاجلة للزعيم، بالتعاقد مع حارس مرمى ميلان الإيطالي الشاب، لورينزو تورياني، في ظل الغياب المتوقع للحارس المغربي ياسين بونو، خلال ديسمبر ويناير المقبلين، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، لكن أحلام المدرب الإيطالي تبددت برفض ميلان طلب الهلال، بالتعاقد مع تورياني ((20 عاما)).
مصير غامض

يعيش مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مصيرا غامضا، داخل أروقة الزعيم، بعد قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدم قيده في قائمة الفريق المحلية، لكثرة إصاباته، بجانب التعاقد مع المهاجم الجديد، الأوروجوياني داروين نونيز قادما من ليفربول.
وجذب النجم الصربي، صاحب 30 عامًا، اهتمام عدد من أندية أوروبا، إضافة إلى أندية قطرية وإماراتية، إلا أن ميتروفيتش لم يحسم وجهته المقبلة

وبينت مصادر أن الهلال قد يلجأ لإبرام صفقة تبادلية مع فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، برحيل ميتروفيتش إلى الدوري التركي، مقابل الحصول على خدمات المغربي يوسف النصيري.
وأشارت المصادر إلى أن ميتروفيتش لن يمانع الرحيل للدوري التركي، كما أن فنربخشة سيوافق على بيع النصيري، لكن قرار اللاعب المغربي، هو الفيصل.
- مدرب الهلال طلب التعاقد مع حارس بديل لبونو
- إنزاجي حاول التعاقد مع حارس ميلان تورياني
- النادي الإيطالي رفض العرض الهلالي وتمسك بلاعبه
- ميتروفيتش ينتظر مصيره الغامض قبل نهاية الانتقالات
- الهلال قد يلجأ لصفقة تبادلية مع فنربخشة التركي
- الزعيم يريد استقطاب المغربي يوسف النصيري
- الميترو لن يمانع الانتقال للدوري التركي
- القرار الفيصل في الصفقة موافقة النصيري

MENAFN02092025000089011017ID1110005515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث