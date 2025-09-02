403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الصيدلي والحلم الذي تحقق - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) تحوّل حلم توطين مهنة الصيدلة، ذلك الخديج الذي لم يمضِ على صدوره في 26 يناير 2025 سوى ثمانية أشهر، إلى واقع.
في البداية، بدا القرار في الظل، صامتًا بلا صدى. لكن ما إن خرج إلى النور في 27 يوليو 2025 وبدأت معه الصفقات والأصوات تعلو لتساند هذه الخطوة الجوهرية، حتى برزت في المقابل عبارة لافتة: ((اللي يرقل يمشي)). جملة تختصر التحديات التي يواجهها القرار، وتكشف عن ذهنية ما زالت تنظر إلى التعثر بوصفه تهمة، لا فرصة للتقويم.
ذلك القرار، وإن بدا عاجزًا في خطواته الأولى، لم يكن عبثيًا، بل خطوة مدروسة تسهم في بناء مجتمع حيوي وفق رؤية المملكة 2030، واضعًا الصيدلي السعودي في الصفوف الأمامية للرعاية الصحية، كما هو الحال في دول سبقتنا في رفع جودة حياتها. ففي المملكة المتحدة مثلًا، مكّن برنامج ((الصيدلية أولاً)) الصيادلة من تقديم الاستشارات المباشرة فانخفض الضغط على العيادات بنسبة 30%. أما في كندا، فقد سُمح لهم بإعطاء اللقاحات فارتفعت نسب التطعيم في الأرياف إلى أكثر من 70%. وفي الولايات المتحدة، صنعت صيدلية ((إلريو)) بتوسان نموذجًا استثنائيًا عبر مبادرة ((الصيدلي في الحي))، التي أوصلت الدواء والتوعية إلى بيوت المرضى مباشرة، فارتفع الالتزام العلاجي وانخفضت زيارات الطوارئ بشكل ملحوظ.
ويبقى السؤال: إذا تعثر ((ولدنا)) في خطواته الأولى، هل نجعلها سُبّة ونستبدله بابن الجيران الذي يجيد الركض؟ أم أن الأجدر أن نبحث عن سبب العثرة: لعل الأرض لم تكن ممهدة بما يكفي... حتى لا ((نرقل)) جميعًا.
في البداية، بدا القرار في الظل، صامتًا بلا صدى. لكن ما إن خرج إلى النور في 27 يوليو 2025 وبدأت معه الصفقات والأصوات تعلو لتساند هذه الخطوة الجوهرية، حتى برزت في المقابل عبارة لافتة: ((اللي يرقل يمشي)). جملة تختصر التحديات التي يواجهها القرار، وتكشف عن ذهنية ما زالت تنظر إلى التعثر بوصفه تهمة، لا فرصة للتقويم.
ذلك القرار، وإن بدا عاجزًا في خطواته الأولى، لم يكن عبثيًا، بل خطوة مدروسة تسهم في بناء مجتمع حيوي وفق رؤية المملكة 2030، واضعًا الصيدلي السعودي في الصفوف الأمامية للرعاية الصحية، كما هو الحال في دول سبقتنا في رفع جودة حياتها. ففي المملكة المتحدة مثلًا، مكّن برنامج ((الصيدلية أولاً)) الصيادلة من تقديم الاستشارات المباشرة فانخفض الضغط على العيادات بنسبة 30%. أما في كندا، فقد سُمح لهم بإعطاء اللقاحات فارتفعت نسب التطعيم في الأرياف إلى أكثر من 70%. وفي الولايات المتحدة، صنعت صيدلية ((إلريو)) بتوسان نموذجًا استثنائيًا عبر مبادرة ((الصيدلي في الحي))، التي أوصلت الدواء والتوعية إلى بيوت المرضى مباشرة، فارتفع الالتزام العلاجي وانخفضت زيارات الطوارئ بشكل ملحوظ.
ويبقى السؤال: إذا تعثر ((ولدنا)) في خطواته الأولى، هل نجعلها سُبّة ونستبدله بابن الجيران الذي يجيد الركض؟ أم أن الأجدر أن نبحث عن سبب العثرة: لعل الأرض لم تكن ممهدة بما يكفي... حتى لا ((نرقل)) جميعًا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إقامة دبي": توسيع نطاق "السجادة الحمراء" للقادمين والمغادرين في مطار دبي 3
ممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟
أوقاف الأغوار الشمالية تكرم أوائل المراكز القرآنية الصيفية
5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية
النقل النيابية تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل