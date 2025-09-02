  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصيدلي والحلم الذي تحقق - جريدة الوطن السعودية

2025-09-02 07:54:11
(MENAFN- Al Watan) تحوّل حلم توطين مهنة الصيدلة، ذلك الخديج الذي لم يمضِ على صدوره في 26 يناير 2025 سوى ثمانية أشهر، إلى واقع.
في البداية، بدا القرار في الظل، صامتًا بلا صدى. لكن ما إن خرج إلى النور في 27 يوليو 2025 وبدأت معه الصفقات والأصوات تعلو لتساند هذه الخطوة الجوهرية، حتى برزت في المقابل عبارة لافتة: ((اللي يرقل يمشي)). جملة تختصر التحديات التي يواجهها القرار، وتكشف عن ذهنية ما زالت تنظر إلى التعثر بوصفه تهمة، لا فرصة للتقويم.
ذلك القرار، وإن بدا عاجزًا في خطواته الأولى، لم يكن عبثيًا، بل خطوة مدروسة تسهم في بناء مجتمع حيوي وفق رؤية المملكة 2030، واضعًا الصيدلي السعودي في الصفوف الأمامية للرعاية الصحية، كما هو الحال في دول سبقتنا في رفع جودة حياتها. ففي المملكة المتحدة مثلًا، مكّن برنامج ((الصيدلية أولاً)) الصيادلة من تقديم الاستشارات المباشرة فانخفض الضغط على العيادات بنسبة 30%. أما في كندا، فقد سُمح لهم بإعطاء اللقاحات فارتفعت نسب التطعيم في الأرياف إلى أكثر من 70%. وفي الولايات المتحدة، صنعت صيدلية ((إلريو)) بتوسان نموذجًا استثنائيًا عبر مبادرة ((الصيدلي في الحي))، التي أوصلت الدواء والتوعية إلى بيوت المرضى مباشرة، فارتفع الالتزام العلاجي وانخفضت زيارات الطوارئ بشكل ملحوظ.
ويبقى السؤال: إذا تعثر ((ولدنا)) في خطواته الأولى، هل نجعلها سُبّة ونستبدله بابن الجيران الذي يجيد الركض؟ أم أن الأجدر أن نبحث عن سبب العثرة: لعل الأرض لم تكن ممهدة بما يكفي... حتى لا ((نرقل)) جميعًا.

