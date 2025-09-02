  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
التأدب في العلاقة واحترام النهايات - جريدة الوطن السعودية

2025-09-02 07:54:11
(MENAFN- Al Watan) في حياة كل إنسان محطات من القرب والبعد، لقاءات تُزهر وأخرى تخفت، وقلوب نطرق أبوابها ثم نفترق عنها يومًا ما، والعبرة ليست فقط في البداية المليئة بالحماس ولا في منتصف الطريق المليء بالمواقف، بل في كيفية إدارة النهاية فالأدب في العلاقة واحترام النهايات هو ما يخلّد صورتنا في ذاكرة الآخرين.
التأدب في العلاقة يعني أن نُحسن اختيار كلماتنا، وألا نرفع صوتنا عند الغضب، وألا نكسر شيئًا لا يُرمم القلوب كم من خلاف بسيط تحوّل إلى قطيعة طويلة بسبب كلمة جارحة، وكم من جرح بقي سنوات لأنه لم يُداوَ بلطف، لذلك كان يُقال: ((اللسان جرحه أعمق من السيف))، وما يُداوي ذلك الجرح إلا رقيّ التعامل.
أما احترام النهايات، فهو أن نغلق الأبواب بهدوء بدل أن نتركها مفتوحة على صخب واتهامات، أن نُدرك أن انتهاء العلاقة لا يلغي ما كان فيها من مودة وخير لننظر إلى من كانوا يومًا قريبين، ونقول: ((شكرًا لما منحتمونا إياه، وعذرًا إن قصرنا، وليحفظكم الله في دروبكم)). بهذا فقط نصون الذاكرة من التشويه، ونحفظ لأنفسنا كرامة لا يطويها الزمن.
انظر حولك؛ ستجد من أنهى علاقة بوعي، فبقي ذكره طيبًا رغم الغياب، وستجد من أنهى علاقة باندفاع، فظل يحمل ثقل الندم طويلًا، والفرق بينهما كلمة طيبة، أو تصرّف مهذب، أو قرار واعٍ بأن ((الأخلاق أثمن من كل شيء)).
وقد لخّص الشافعي هذه الفكرة في بيت شعر خالد حين قال:
((فإذا قَرَنتَ مُودَّتي بوصالِهم
فقد رَبِحتَ، وذاك حظٌّ كافِ))
أي أن المودة الصافية تكفينا، حتى لو انتهى الوصال.
إن احترام النهايات ليس ضعفًا، بل قوة، هو وعيٌ بأن العلاقات قد تنتهي، لكن القلوب تبقى شاهدة، وأن أجمل ما نتركه خلفنا ليس الهدايا ولا الصور، بل أثر طيب يقول: ((مرّ من هنا إنسان يعرف قيمة الأدب)).

