التأدب في العلاقة واحترام النهايات - جريدة الوطن السعودية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
التأدب في العلاقة واحترام النهايات - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) في حياة كل إنسان محطات من القرب والبعد، لقاءات تُزهر وأخرى تخفت، وقلوب نطرق أبوابها ثم نفترق عنها يومًا ما، والعبرة ليست فقط في البداية المليئة بالحماس ولا في منتصف الطريق المليء بالمواقف، بل في كيفية إدارة النهاية فالأدب في العلاقة واحترام النهايات هو ما يخلّد صورتنا في ذاكرة الآخرين.
التأدب في العلاقة يعني أن نُحسن اختيار كلماتنا، وألا نرفع صوتنا عند الغضب، وألا نكسر شيئًا لا يُرمم القلوب كم من خلاف بسيط تحوّل إلى قطيعة طويلة بسبب كلمة جارحة، وكم من جرح بقي سنوات لأنه لم يُداوَ بلطف، لذلك كان يُقال: ((اللسان جرحه أعمق من السيف))، وما يُداوي ذلك الجرح إلا رقيّ التعامل.
أما احترام النهايات، فهو أن نغلق الأبواب بهدوء بدل أن نتركها مفتوحة على صخب واتهامات، أن نُدرك أن انتهاء العلاقة لا يلغي ما كان فيها من مودة وخير لننظر إلى من كانوا يومًا قريبين، ونقول: ((شكرًا لما منحتمونا إياه، وعذرًا إن قصرنا، وليحفظكم الله في دروبكم)). بهذا فقط نصون الذاكرة من التشويه، ونحفظ لأنفسنا كرامة لا يطويها الزمن.
انظر حولك؛ ستجد من أنهى علاقة بوعي، فبقي ذكره طيبًا رغم الغياب، وستجد من أنهى علاقة باندفاع، فظل يحمل ثقل الندم طويلًا، والفرق بينهما كلمة طيبة، أو تصرّف مهذب، أو قرار واعٍ بأن ((الأخلاق أثمن من كل شيء)).
وقد لخّص الشافعي هذه الفكرة في بيت شعر خالد حين قال:
((فإذا قَرَنتَ مُودَّتي بوصالِهم
فقد رَبِحتَ، وذاك حظٌّ كافِ))
أي أن المودة الصافية تكفينا، حتى لو انتهى الوصال.
إن احترام النهايات ليس ضعفًا، بل قوة، هو وعيٌ بأن العلاقات قد تنتهي، لكن القلوب تبقى شاهدة، وأن أجمل ما نتركه خلفنا ليس الهدايا ولا الصور، بل أثر طيب يقول: ((مرّ من هنا إنسان يعرف قيمة الأدب)).
التأدب في العلاقة يعني أن نُحسن اختيار كلماتنا، وألا نرفع صوتنا عند الغضب، وألا نكسر شيئًا لا يُرمم القلوب كم من خلاف بسيط تحوّل إلى قطيعة طويلة بسبب كلمة جارحة، وكم من جرح بقي سنوات لأنه لم يُداوَ بلطف، لذلك كان يُقال: ((اللسان جرحه أعمق من السيف))، وما يُداوي ذلك الجرح إلا رقيّ التعامل.
أما احترام النهايات، فهو أن نغلق الأبواب بهدوء بدل أن نتركها مفتوحة على صخب واتهامات، أن نُدرك أن انتهاء العلاقة لا يلغي ما كان فيها من مودة وخير لننظر إلى من كانوا يومًا قريبين، ونقول: ((شكرًا لما منحتمونا إياه، وعذرًا إن قصرنا، وليحفظكم الله في دروبكم)). بهذا فقط نصون الذاكرة من التشويه، ونحفظ لأنفسنا كرامة لا يطويها الزمن.
انظر حولك؛ ستجد من أنهى علاقة بوعي، فبقي ذكره طيبًا رغم الغياب، وستجد من أنهى علاقة باندفاع، فظل يحمل ثقل الندم طويلًا، والفرق بينهما كلمة طيبة، أو تصرّف مهذب، أو قرار واعٍ بأن ((الأخلاق أثمن من كل شيء)).
وقد لخّص الشافعي هذه الفكرة في بيت شعر خالد حين قال:
((فإذا قَرَنتَ مُودَّتي بوصالِهم
فقد رَبِحتَ، وذاك حظٌّ كافِ))
أي أن المودة الصافية تكفينا، حتى لو انتهى الوصال.
إن احترام النهايات ليس ضعفًا، بل قوة، هو وعيٌ بأن العلاقات قد تنتهي، لكن القلوب تبقى شاهدة، وأن أجمل ما نتركه خلفنا ليس الهدايا ولا الصور، بل أثر طيب يقول: ((مرّ من هنا إنسان يعرف قيمة الأدب)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إقامة دبي": توسيع نطاق "السجادة الحمراء" للقادمين والمغادرين في مطار دبي 3
ممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟
أوقاف الأغوار الشمالية تكرم أوائل المراكز القرآنية الصيفية
5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية
النقل النيابية تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل