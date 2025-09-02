  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القانون وإصلاحاته: ركيزة تطور المجتمع في رؤية 2030 - جريدة الوطن السعودية

2025-09-02 07:54:11
(MENAFN- Al Watan) القانون ليس مجرد نصوص تُطبق، بل هو الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع حديث.
في المملكة العربية السعودية تشكل الإصلاحات القانونية جزءًا رئيسيًا من رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر واقتصاد متنوع ومستدام.
شهدت المملكة تحديثات شاملة في الأنظمة، وتعديل بعض الأنظمة، وكان أبرزها نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية والاستثمار والعمل، إلى جانب تعزيز الحوكمة وحماية الحقوق الفردية، هذه الإصلاحات لا توفر بيئة آمنة فحسب، بل تفتح آفاقًا للابتكار والاستثمار، وتعزز الثقة بين المواطن والدولة.
العلاقة بين القانون ونهضة المجتمع علاقة تكاملية: فكل إصلاح قانوني يمثل خطوة نحو التنمية، ويضمن الاستقرار الاجتماعي، ويضع المملكة على طريق الريادة العالمية، ومع رؤية 2030 وبقيادة عرابها يزداد الأمل بمستقبل مزدهر، حيث تواصل المملكة تطوير الأنظمة والمنظومة العدلية لازدهار المجتمع وتقدمه.

