اللحظة التي لا تصور - جريدة الوطن السعودية

2025-09-02 07:54:11
(MENAFN- Al Watan) أجمل ما في الحياة أنّها تفلت منا في اللحظة التي نظن أننا قبضنا عليها، فتومض وتختفي كنجمة في ليلٍ ساكن أو ورقة خريفية تتمايل مع الريح قبل أن تستقر على الأرض أو شعاع ينساب بين الأغصان، أو قهوة تتبخر في كوب صباحي.
هذه اللحظات، وما يشابهها ما إن تحاول أن تحبسها في صورة، حتى تنكمش وتصبح أقل نقاءً وأقل حضورًا.
وكأن الحياة لا تُدرك إلا حينما نكون حاضرين بانتباهنا الكامل.
ما يستحق الالتفات أن العالم الحديث لم يترك لهذه اللحظات هدوءها؛ فالهاتف صار وسيطًا بيننا وبين أنفسنا. صرنا لا نعيش اللحظة، بل نُعدّها لتُعرض. نأكل فنصوّر الطبق قبل أن نتذوقه، نسافر فنُشغل أنفسنا بتوثيق الطريق بدل أن نتوه في متعته، نحتفل وكأن الفرح لا يكتمل إلا بعيون الآخرين. أصبحنا مخرجين لفيلمٍ طويل لا نشاهده نحن، بل نصنعه كي يقتنع العالم أننا عشنا.
فأي حياة هذه التي تُختزل في ألبوم، في مقطع، في سحابة إلكترونية مهددة بالحذف في أي وقت؟ أي معنى لآلاف الصور التي نكدّسها، ثم ننساها، بينما أجمل لحظة تظل نابضة في الذاكرة بلا وسيط؟
نعم الصورة تحفظ الزمن في بيكسلات، لكنها تُفقده عفويته فما إن تدخل العدسة المشهد، حتى يتحوّل العفوي إلى مصطنع، والحضور الحقيقي إلى استعراض.
لا بأس أن نوثق الأوقات السعيدة ونحتفي بها ونشاركها، لكن أولًا لنستمتع بها نحن. فالحياة ليست إلا نهرًا جارٍ من اللحظات الحية، وما مضى مع التيار لن يعود.

