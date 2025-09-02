  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025

2025-09-02 07:53:26
(MENAFN- Al Watan) تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لقيادة مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025، ضمن دورته الثامنة والثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2025، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك من خلال حضور يُبرز تطور الحراك الثقافي السعودي وانفتاحه على العالم.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف الواصل إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تمثل فرصة لإبراز الوجه المعاصر للثقافة الوطنية، والتعريف بالمواهب الأدبية والإبداعية السعودية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على فتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الأدب والنشر والترجمة، وتتيح للمحتوى السعودي مساحة أكبر للوصول إلى القرّاء حول العالم.
وتقود هيئة الأدب والنشر والترجمة هذا الحراك الثقافي، بمشاركة مجموعة من الجهات الوطنية والثقافية، تشمل كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمّع الملك فهد لطباعة المُصحف الشريف، وجمعية النشر، وجمعية الترجمة، وشركة ناشر للنشر والتوزيع، في خطوة تعكس حرص المملكة على توطيد الروابط الثقافية مع روسيا، وتوسيع مساحات الحوار والتبادل المعرفي.
وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز حضور المملكة في المحافل الثقافية العالمية، من خلال دعم دور النشر الوطنية وتمكينها من الوصول إلى شراكات دولية، فضلًا عن تسليط الضوء على الإنتاج الأدبي والمعرفي، وبناء جسور تعاون في صناعة الكتاب والترجمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الثقافة في قلب التنمية والتواصل الحضاري.
يُذكر أن مشاركة المملكة في في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025؛ هي المشاركة الحادية عشرة لهذا العام في معارض الكتاب العالمية التي تتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة قيادتها، وقدمت الهيئة من خلالها نماذج نوعية أسهمت في تعزيز الوعي بالموروث الثقافي السعودي عالميًا، ورسخت صورة الأدب السعودي كونه جسرًا للحوار والتواصل مع الحضارات الأخرى.

