فيتامين د يحافظ على شباب الخلايا

2025-09-02 07:53:25
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تسهم في حماية ((التيلوميرات))، وهي الأغطية الدقيقة الموجودة في أطراف الكروموسومات، والتي تقصر تدريجيًا مع التقدم في العمر، ما يجعلها مرتبطة بأمراض الشيخوخة كالسرطان وأمراض القلب. ويثير هذا الاكتشاف آمالًا في أن فيتامين أشعة الشمس يمكن أن يبطئ مسار الشيخوخة ويمنح الإنسان صحة أفضل لفترة أطول.
نتائج الدراسة
أوضح الباحثون من جامعة أوغستا في الولايات المتحدة أنهم تابعوا 1031 شخصًا بمتوسط عمر 65 عامًا لمدة خمس سنوات، حيث تلقى نصف المشاركين 2000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين (د)، بينما تلقى النصف الآخر دواء وهميًا. وأظهرت النتائج أن مجموعة فيتامين (د) حافظت على طول التيلوميرات بمعدل أعلى بكثير مقارنة بالمجموعة الأخرى، وهو ما يعد فارقًا ذا مغزى نظرًا لأن التيلوميرات تقصر بشكل طبيعي بمعدل 460 زوجًا أساسيًا تقريبًا خلال عقد واحد من الزمن.
دور التيلوميرات
بيّن العلماء أن التيلوميرات تشبه الأغطية البلاستيكية في نهايات أربطة الأحذية، إذ تحمي المادة الوراثية من التلف في كل مرة تنقسم فيها الخلايا. وعندما تصبح قصيرة جدًا، تفقد الخلايا قدرتها على الانقسام وتموت، مما يفسر علاقتها بأمراض الشيخوخة المزمنة. كما أشاروا إلى أن الالتهابات المستمرة في الجسم، إلى جانب التدخين والإجهاد والاكتئاب، تسرّع من تقصير التيلوميرات، وهو ما يبرز أهمية دور فيتامين (د) بخصائصه المضادة للالتهابات.
فوائد إضافية
أضافت الدراسة أن فيتامين (د) يتجاوز دوره المعروف في تقوية العظام والمساعدة على امتصاص الكالسيوم، ليشمل تعزيز عمل الجهاز المناعي وتقليل التهابات الجهاز التنفسي. كما تشير أبحاث أولية إلى أنه قد يسهم في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد، إلا أن هذه الفرضيات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية.
مخاطر محتملة
حذّر بعض الخبراء من أن التيلوميرات الطويلة جدًا قد ترتبط بمخاطر صحية أخرى، ما يعني أن الفوائد تكمن في وجود توازن مثالي لم يتم تحديده بعد. كما أن الجرعة المثلى من فيتامين (د) ما زالت موضع جدل، إذ اعتمدت الدراسة 2000 وحدة دولية يوميًا، وهو معدل أعلى من التوصيات الحالية التي تتراوح بين 600 و800 وحدة دولية، فيما توحي دراسات أخرى بأن جرعات أقل قد تحقق فوائد وقائية.
رؤية ختامية
أكدت ديرفلا كيلي، أستاذ مشارك في علم الصيدلة بجامعة ليمريك، أن النتائج الجديدة مثيرة للاهتمام لكنها لا تعني التسرع في تناول جرعات عالية من فيتامين (د). وشددت على أن أفضل ضمان للشيخوخة الصحية يظل مرتبطًا بأساسيات نمط الحياة مثل التغذية المتوازنة، النوم الكافي، ممارسة الرياضة بانتظام، عدم التدخين، وإدارة التوتر.

