403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فيتامين د يحافظ على شباب الخلايا
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تسهم في حماية ((التيلوميرات))، وهي الأغطية الدقيقة الموجودة في أطراف الكروموسومات، والتي تقصر تدريجيًا مع التقدم في العمر، ما يجعلها مرتبطة بأمراض الشيخوخة كالسرطان وأمراض القلب. ويثير هذا الاكتشاف آمالًا في أن فيتامين أشعة الشمس يمكن أن يبطئ مسار الشيخوخة ويمنح الإنسان صحة أفضل لفترة أطول.
نتائج الدراسة
أوضح الباحثون من جامعة أوغستا في الولايات المتحدة أنهم تابعوا 1031 شخصًا بمتوسط عمر 65 عامًا لمدة خمس سنوات، حيث تلقى نصف المشاركين 2000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين (د)، بينما تلقى النصف الآخر دواء وهميًا. وأظهرت النتائج أن مجموعة فيتامين (د) حافظت على طول التيلوميرات بمعدل أعلى بكثير مقارنة بالمجموعة الأخرى، وهو ما يعد فارقًا ذا مغزى نظرًا لأن التيلوميرات تقصر بشكل طبيعي بمعدل 460 زوجًا أساسيًا تقريبًا خلال عقد واحد من الزمن.
دور التيلوميرات
بيّن العلماء أن التيلوميرات تشبه الأغطية البلاستيكية في نهايات أربطة الأحذية، إذ تحمي المادة الوراثية من التلف في كل مرة تنقسم فيها الخلايا. وعندما تصبح قصيرة جدًا، تفقد الخلايا قدرتها على الانقسام وتموت، مما يفسر علاقتها بأمراض الشيخوخة المزمنة. كما أشاروا إلى أن الالتهابات المستمرة في الجسم، إلى جانب التدخين والإجهاد والاكتئاب، تسرّع من تقصير التيلوميرات، وهو ما يبرز أهمية دور فيتامين (د) بخصائصه المضادة للالتهابات.
فوائد إضافية
أضافت الدراسة أن فيتامين (د) يتجاوز دوره المعروف في تقوية العظام والمساعدة على امتصاص الكالسيوم، ليشمل تعزيز عمل الجهاز المناعي وتقليل التهابات الجهاز التنفسي. كما تشير أبحاث أولية إلى أنه قد يسهم في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد، إلا أن هذه الفرضيات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية.
مخاطر محتملة
حذّر بعض الخبراء من أن التيلوميرات الطويلة جدًا قد ترتبط بمخاطر صحية أخرى، ما يعني أن الفوائد تكمن في وجود توازن مثالي لم يتم تحديده بعد. كما أن الجرعة المثلى من فيتامين (د) ما زالت موضع جدل، إذ اعتمدت الدراسة 2000 وحدة دولية يوميًا، وهو معدل أعلى من التوصيات الحالية التي تتراوح بين 600 و800 وحدة دولية، فيما توحي دراسات أخرى بأن جرعات أقل قد تحقق فوائد وقائية.
رؤية ختامية
أكدت ديرفلا كيلي، أستاذ مشارك في علم الصيدلة بجامعة ليمريك، أن النتائج الجديدة مثيرة للاهتمام لكنها لا تعني التسرع في تناول جرعات عالية من فيتامين (د). وشددت على أن أفضل ضمان للشيخوخة الصحية يظل مرتبطًا بأساسيات نمط الحياة مثل التغذية المتوازنة، النوم الكافي، ممارسة الرياضة بانتظام، عدم التدخين، وإدارة التوتر.
نتائج الدراسة
أوضح الباحثون من جامعة أوغستا في الولايات المتحدة أنهم تابعوا 1031 شخصًا بمتوسط عمر 65 عامًا لمدة خمس سنوات، حيث تلقى نصف المشاركين 2000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين (د)، بينما تلقى النصف الآخر دواء وهميًا. وأظهرت النتائج أن مجموعة فيتامين (د) حافظت على طول التيلوميرات بمعدل أعلى بكثير مقارنة بالمجموعة الأخرى، وهو ما يعد فارقًا ذا مغزى نظرًا لأن التيلوميرات تقصر بشكل طبيعي بمعدل 460 زوجًا أساسيًا تقريبًا خلال عقد واحد من الزمن.
دور التيلوميرات
بيّن العلماء أن التيلوميرات تشبه الأغطية البلاستيكية في نهايات أربطة الأحذية، إذ تحمي المادة الوراثية من التلف في كل مرة تنقسم فيها الخلايا. وعندما تصبح قصيرة جدًا، تفقد الخلايا قدرتها على الانقسام وتموت، مما يفسر علاقتها بأمراض الشيخوخة المزمنة. كما أشاروا إلى أن الالتهابات المستمرة في الجسم، إلى جانب التدخين والإجهاد والاكتئاب، تسرّع من تقصير التيلوميرات، وهو ما يبرز أهمية دور فيتامين (د) بخصائصه المضادة للالتهابات.
فوائد إضافية
أضافت الدراسة أن فيتامين (د) يتجاوز دوره المعروف في تقوية العظام والمساعدة على امتصاص الكالسيوم، ليشمل تعزيز عمل الجهاز المناعي وتقليل التهابات الجهاز التنفسي. كما تشير أبحاث أولية إلى أنه قد يسهم في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد، إلا أن هذه الفرضيات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية.
مخاطر محتملة
حذّر بعض الخبراء من أن التيلوميرات الطويلة جدًا قد ترتبط بمخاطر صحية أخرى، ما يعني أن الفوائد تكمن في وجود توازن مثالي لم يتم تحديده بعد. كما أن الجرعة المثلى من فيتامين (د) ما زالت موضع جدل، إذ اعتمدت الدراسة 2000 وحدة دولية يوميًا، وهو معدل أعلى من التوصيات الحالية التي تتراوح بين 600 و800 وحدة دولية، فيما توحي دراسات أخرى بأن جرعات أقل قد تحقق فوائد وقائية.
رؤية ختامية
أكدت ديرفلا كيلي، أستاذ مشارك في علم الصيدلة بجامعة ليمريك، أن النتائج الجديدة مثيرة للاهتمام لكنها لا تعني التسرع في تناول جرعات عالية من فيتامين (د). وشددت على أن أفضل ضمان للشيخوخة الصحية يظل مرتبطًا بأساسيات نمط الحياة مثل التغذية المتوازنة، النوم الكافي، ممارسة الرياضة بانتظام، عدم التدخين، وإدارة التوتر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إقامة دبي": توسيع نطاق "السجادة الحمراء" للقادمين والمغادرين في مطار دبي 3
ممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟
أوقاف الأغوار الشمالية تكرم أوائل المراكز القرآنية الصيفية
5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية
النقل النيابية تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل