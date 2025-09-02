  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عرض لأزياء خريف 2025 بالأحساء

عرض لأزياء خريف 2025 بالأحساء

2025-09-02 07:53:25
(MENAFN- Al Watan) في خطوة هدفت إلى تعزيز المواهب المحلية، وتسويق صناعة الموضة والأزياء في السعودية، وإظهار التطور والابتكار، أطلقت خبيرة ((سعودية)) متخصصة في الأزياء والموضة عرضًا ((نسائيًَا)) للأزياء الفاخرة في الأحساء، حمل مسمى المجموعة ((مون دريم))، بالتزامن مع دخول موسم خريف 2025، واحتضن نحو 34 فستانًا للعرائس بتصاميم متنوعة، وسط حضور خبيرات في عالم الأزياء والموضة، وسيدات المجتمع.
التفاصيل الشرقية
أبانت المشرفة على المعرض الخبيرة ومصممة الأزياء، أم ماجد، أن الذي يلهمها في تصميم الأزياء دائمًا يأتي من الجمع بين الأصالة والرقي، ويستوحى من التفاصيل الشرقية بروح ملكية حديثة، بحيث يكون التصميم فريدا ويلامس ذوق العروس وأهلها، واختيار الموضوعات أو الأفكار لمعارضها ينبع من فكرة واضحة أو قصة ترغب في إيصالها من خلال العرض، فأحيانًا تستلهم من موسم معين أو من لون، وأحيانًا من مشهد يلخص الفخامة والبساطة معًا.
تقديم الفستان
أضافت أم ماجد أن من بين أبرز التحديات التي تواجهها عند تنظيم معرض أزياء هو الجمع بين الوقت والدقة، لأن كل تصميم يتطلب دقة في اختيار القماش، وتنسيق مع طاقم الفريق والمودل، حتى العرض النهائي، واضعة آلية مناسبة لاختيار العارضات المشاركات في المعرض، تعتمد على التركيز على الأناقة والحضور، وقد لا يكون الجمال شرطًا في ذلك فقط، بيد أن الأبرز في أن تمتلك ((المودل)) القدرة على تقديم الفستان، وإظهاره بروح العرض.
أجمل وأفخم العروض
أشارت خبيرة التصاميم والأزياء والموضة زهور البقشي إلى أن العرض قد يكون من أجمل وأفخم عروض الأزياء في الأحساء، واصفة أزياء العرض بـ((الساحرة)) في عالم الأزياء، وتشكل المجموعة لوحة فنية تنبض بالحياة، ورحلة في عالم الأناقة، وهي ليس مجرد أقمشة، بل هي قصائد بصرية، تحكي قصة من الحب والتفاني والإبداع والتحدي والشغف، وكل قطعة تحمل جزءا من روح الإبداع والابتكار التصميمي، وتجسد لحظة خاصة فيها من الإلهام والهيام.

MENAFN02092025000089011017ID1110005494

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث