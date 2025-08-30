دراسة جديدة.. نظام غذائي بسيط يحارب الزهايمر

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، ومعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف. ووجدت الدراسة، المنشورة في مجلة نيتشر ميديسن، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وراثياً استفادوا بشكل أكبر من اتباع نظام غذائي متوسطي، مما يُظهر انخفاضاً أكبر في خطر الإصابة بالخرف مقارنةً بالأشخاص الأقل عرضة للإصابة وراثيا.

تجربة عشوائية

وقال الدكتور يوشي ليو، الباحث الرئيسي في الدراسة والباحث في قسم الطب بمستشفى بريغهام والنساء، والعضو المؤسس لمنظومة الرعاية الصحية في مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، وزميل ما بعد الدكتوراه في كلية هارفارد تشان وجامعة برود: ((أحد أسباب رغبتنا في دراسة النظام الغذائي المتوسطي هو أنه النمط الغذائي الوحيد الذي رُبط سببياً بالفوائد الإدراكية في تجربة عشوائية)).

وأضاف: ((أردنا معرفة ما إذا كانت هذه الفائدة قد تختلف لدى الأشخاص ذوي الخلفيات الوراثية المختلفة، ودراسة دور مستقلبات الدم، وهي الجزيئات الصغيرة التي تعكس كيفية معالجة الجسم للطعام وأدائه لوظائفه الطبيعية)).

على مدى العقود القليلة الماضية، ازدادت معرفة الباحثين بالأساس الجيني والأيضي لمرض الزهايمر والخرف المرتبط به. تُعد هذه الأمراض من أكثر أسباب التدهور المعرفي شيوعاً لدى كبار السن. ومن المعروف أن مرض الزهايمر له عامل وراثي قوي، حيث تُقدر نسبة الوراثة فيه بنسبة تصل إلى 80%.



بروتين أبوليبوبروتين E ( APOE

برز جين واحد تحديدًا، وهو بروتين أبوليبوبروتين E ( APOE )، كأقوى عامل خطر وراثي لمرض الزهايمر المتقطع - وهو النوع الأكثر شيوعًا الذي يتطور في مراحل لاحقة من العمر ولا يُورث مباشرةً بنمط متوقع. الأشخاص الذين يحملون نسخة واحدة من متحور APOE4 لديهم خطر أعلى للإصابة بمرض الزهايمر بمقدار 3 إلى 4 أضعاف. أما الأشخاص الذين يحملون نسختين من متحور APOE4 (المسمى متماثل اللواقح APOE4 ) فهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بمقدار 12 ضعفاً من غيرهم.



النظام الغذائي المتوسطي

لاستكشاف كيف يُمكن للنظام الغذائي المتوسطي أن يُقلل من خطر الإصابة بالخرف ويؤثر على مُستقلبات الدم المرتبطة بالصحة الإدراكية، حلل الفريق بيانات 4215 امرأة في دراسة صحة الممرضات، التي تابعت المشاركات من عام 1989 إلى عام 2023 (بمتوسط أعمار 57 عاماً عند بداية الدراسة). وللتحقق من صحة نتائجهم، حلل الباحثون بيانات مماثلة من 1490 رجلاً في دراسة متابعة المهنيين الصحيين، التي تابعت المشاركات من عام 1993 إلى عام 2023.



تقييم الأنماط الغذائية

قام الباحثون بتقييم الأنماط الغذائية طويلة المدى باستخدام استبيانات تواتر تناول الطعام، وفحصوا عينات دم المشاركين للكشف عن مجموعة واسعة من المستقلبات. واستُخدمت البيانات الجينية لتقييم خطر الإصابة بمرض الزهايمر الوراثي لدى كل مشاركة. ثم تابع الباحثون المشاركات على مدار الوقت للكشف عن حالات جديدة من الخرف. وخضعت مجموعة فرعية من 1037 امرأة لاختبارات إدراكية هاتفية منتظمة.



التأثير الوقائي

أكد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً متوسطياً كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، وأظهروا تدهوراً إدراكياً أبطأ. وكان التأثير الوقائي للنظام الغذائي أقوى لدى المجموعة الأكثر عرضة للخطر، والتي تحمل نسختين من المتغير الجيني APOE4، مما يشير إلى أن النظام الغذائي قد يساعد في تقليل المخاطر الجينية.



الاستراتيجيات الغذائية

تشير هذه النتائج إلى أن الاستراتيجيات الغذائية، وتحديداً النظام الغذائي المتوسطي، يمكن أن تساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي والوقاية من الخرف من خلال التأثير بشكل كبير على المسارات الأيضية الرئيسية، كما قال ليو. وأضاف: ((تنطبق هذه التوصية على نطاق واسع، ولكنها قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للأفراد المعرضين لخطر وراثي أعلى، مثل أولئك الذين يحملون نسختين من المتغير الجيني APOE4)).

كان أحد قيود الدراسة هو أن المجموعة البحثية تألفت من أفراد متعلمين جيداً من أصول أوروبية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث على مجموعات سكانية متنوعة.

إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الدراسة تكشف عن ارتباطات مهمة، إلا أن العوامل الوراثية والتحليل الأيضي لا تُعدّ حتى الآن جزءاً من معظم نماذج التنبؤ بالمخاطر السريرية لمرض الزهايمر. غالباً ما يجهل الناس جينات APOE الخاصة بهم. هناك حاجة إلى مزيد من العمل لترجمة هذه النتائج إلى ممارسات طبية روتينية.