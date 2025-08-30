  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

2025-08-30 08:05:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة والنادي النهاري للمسنين في محافظة مأدبا، تنفيذًا لإلتزام الحكومة باستكمال إنشاء هذا المبنى لتقديم الخدمات لفئتي الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولته الميدانية لمحافظة مأدبا في وقت سابق باستكمال المشروع خدمةً لأبناء المحافظة.
واطلعت بني مصطفى على المبنى الذي يقع تحت الإنشاء، والذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وتُقدر طاقته الاستيعابية بـ 50 منتفعًا من الحالات اليومية الدائمة، بالإضافة إلى المنتفعين بنظام الجلسات حسب متطلبات كل حالة.
وقالت بني مصطفى خلال الزيارة التفقدية بحضور النواب الدكتور عبدالهادي البريزات وعيسى نصار ورند الخزوز ونجمة الهواوشة، إن مركز الخدمات النهارية الدامجة في مأدبا سيقدم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات التدخل المبكر، وتشمل خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي، في حين أن النادي النهاري للمسنين، والذي يعتبر أول نادي نهاري حكومي للمسنين، سيقدم الخدمات النهارية لهم بما في ذلك الأنشطة الثقافية والترفيهية والرعاية النهارية.
ويتكون مشروع مبنى المركز من مرافق مختلفة، وقاعة متعددة الأغراض وأماكن ترفيهية وحدائق متنوعة.

