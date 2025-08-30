  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل

2025-08-30 08:05:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستضيف مصر اجتماعا رسميًا لمجموعة العشرين (G20) في الفترة من 1 إلى 3 أيلول 2025، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجموعة في عام 1999، حيث يُعقد هذا الاجتماع خارج نطاق الدول الأعضاء.
وصرح السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، بأن هذا الحدث الاستثنائي يعد تتويجًا للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالًا.
وأشار إلى أن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع يأتي تقديرًا لثقلها الإقليمي وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وكذلك الجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعي شواغل وأولويات الدول النامية، وبخاصة الدول الإفريقية، ويُعلي من صوتها في المحافل الدولية والإقليمية.
وأوضح "الإتربي" أن الاجتماع، الذي يُعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية للمجموعة لهذا العام، سيناقش إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضورًا كبيرًا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الدول المشاركة بصفة ضيف، ممثلين عن المنظمات والمؤسسات التمويل الدولية.
وسيتم تناول المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء، إلى جانب المفاوضات حول البيان الوزاري المرتقب بشأن الأمن الغذائي العالمي، والذي سيتم اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة في جنوب إفريقيا في 19 سبتمبر 2025.

