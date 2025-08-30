  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة

2025-08-30 08:05:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أنه لا توجد أي رسوم على الطرق الرئيسية أو الفرعية القائمة والمستخدمة حاليًا. وأضاف أن الحكومة مستمرة في فتح الاستثمار في طرق بديلة جديدة، بجانب الطرق الرئيسية القائمة.
في تصريحات صحفية، أوضح المحارمة أن الوزارة تدرس تطبيق نموذج الطرق البديلة على ثلاثة طرق رئيسية فقط، أولها "طريق الحرّانة – العمري"، الذي كان في حالة متهالكة وخطيرة للاستخدام. بعد إعادة بناء هذا الطريق وصيانته، أصبح مطابقًا لأعلى المواصفات، مزوّدًا بعناصر السلامة المرورية على مسافة تتجاوز 70 كيلومترًا. وأكد المحارمة أن هذا الطريق سيوفّر الكثير من كلفة المحروقات، الوقت، والجهد على مستخدميه مقارنة بالطريق البديل له (طريق الزرقاء – العمري) الذي سيبقى مجانيًا.
وأشار المحارمة إلى أن الطريق الثاني هو دراسة تنفيذ جسر علوي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديرية الأمن العام في عمّان، كطريق سريع بديل لشارع الملك عبد الله الثاني الذي يعاني من ازدحام شديد. أما الطريق الثالث، فهو استكمال طريق إربد الدائري، حيث لن تفرض أي رسوم على الجزء القائم حاليًا، ويُدرس استكماله ليشمل الأجزاء الجديدة من هذا الطريق ضمن الطرق البديلة.
وأضاف المحارمة أن الحكومة ستستمر في بناء طرق بديلة ذات جودة عالية، لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التنافسية للنقل بين المدن والمحافظات. وأوضح أن إنشاء الطرق البديلة يتطلب تكلفة عالية، لكن الحكومة ستتحمل جزءًا من كلفة الاستملاكات لهذه الطرق، بينما سيشارك القطاع الخاص في بعض المشاريع الكبرى.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الطرق البديلة
لفت المحارمة إلى أن الطرق البديلة ليست مجرد مسارات جديدة، بل تشمل مشاريع بنية تحتية حيوية تساعد في تسريع التنقل وتقليل الأزمات المرورية. وهذه المشاريع ستساهم في توفير فرص استثمارية جديدة في قطاع الإنشاءات، وتوليد فرص عمل.
وأوضح المحارمة أن الطرق البديلة ستساعد في تخفيف الضغط على الطرق الحالية، خصوصًا في المدن الكبرى، كما ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقليل تكاليف النقل والحد من الازدحام المروري.
آلية الدفع وخدمات الطرق البديلة
وأكد المحارمة أن الرسوم المفروضة على الطرق البديلة ستُخصص لصيانة الطرق وضمان إنارتها. وستكون هناك آلية حديثة للدفع تشمل خيارات متعددة مثل البطاقات المدفوعة مسبقًا، وبطاقات الائتمان، والنقد. كما سيتم توفير خدمات مساندة بكفاءة عالية على هذه الطرق، تشمل محطات وقود، محطات شحن، استراحات، وإنارة بالطاقة الشمسية.
مستقبل الطرق البديلة
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ أول مشروع للطريق البديل (طريق الحرّانة – العمري) خلال شهر من الآن، ليكون نموذجًا للطرق البديلة ذات الكلفة المنخفضة. وفي الوقت نفسه، سيتم دراسة الطرق البديلة الأخرى مثل الجسر العلوي بين صويلح وناعور، بالإضافة إلى استكمال طريق إربد الدائري.
وختامًا، أكد المحارمة أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع المستثمرين لتحديد الرسوم المناسبة بناءً على دراسات الجدوى الخاصة بكل طريق، مشيرًا إلى أن الرسوم ستكون في متناول المواطنين، وستعزز من تقليل الأزمات المرورية وتوفير الوقت والجهد وكلفة المحروقات.

MENAFN30082025000208011052ID1109996481

