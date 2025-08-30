الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا
وأكد سانشيز التزام اسبانيا بدعم تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين، دولة فلسطين تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام واستقرار، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجدد رئيس الوزراء الإسباني، التأكيد على أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام ومواصلة عمل التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين والذهاب للمسار السياسي القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي.
بدوره شكر سيادته، رئيس الوزراء الإسباني على مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين دعما لتثبيت حل الدولتين. وجدد الرئيس أهمية الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لتثبيت حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق مبادرة السلام العربية.
وأكد سيادته الأولوية للوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لمنع المجاعة والتهجير والقتل، وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، وضرورة الإسراع في وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية في فلسطين.
