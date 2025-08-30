الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أعرب خلاله عن تضامن الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني مع الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة في تجسيد دولته وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد سانشيز التزام اسبانيا بدعم تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين، دولة فلسطين تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام واستقرار، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد رئيس الوزراء الإسباني، التأكيد على أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام ومواصلة عمل التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين والذهاب للمسار السياسي القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي.

بدوره شكر سيادته، رئيس الوزراء الإسباني على مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين دعما لتثبيت حل الدولتين. وجدد الرئيس أهمية الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لتثبيت حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق مبادرة السلام العربية.

وأكد سيادته الأولوية للوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لمنع المجاعة والتهجير والقتل، وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، وضرورة الإسراع في وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية في فلسطين.

