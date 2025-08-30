  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
محافظ الخليل : من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم لان الخليل بكل مكوناتها ركن اصيل في مشروعنا الوطني

2025-08-30 08:05:36
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / علق خالد دودين محافظ محافظة الخليل على الخطة الإسرائيلية لاستبدال السلطة الفلسطينية بإمارة مستقلة بالخليل في بيان صحفي بالقول ان من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم لان الخليل باهلها وعشائرها وفصائلها ركن أصيل في المشروع الوطني ولا يمكن فصلها عنه.

واكد محافظ الخليل ان تجارب الاحتلال السابقة لتحريف البوصلة الوطنية فشلت على صخرة الخليل.

ودعا المحافظ دودين العائلات والمجالس للتصدي لمحاولات الزج بأسمائها في هذه المؤامرة.

واهاب دودين بأبناء المحافظة لنبذ الخلافات وتحصين الجبهة الداخلية

