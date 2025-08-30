محافظ الخليل : من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم لان الخليل بكل مكوناتها ركن اصيل في مشروعنا الوطني

403
محافظ الخليل : من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم لان الخليل بكل مكوناتها ركن اصيل في مشروعنا الوطني
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / علق خالد دودين محافظ محافظة الخليل على الخطة الإسرائيلية لاستبدال السلطة الفلسطينية بإمارة مستقلة بالخليل في بيان صحفي بالقول ان من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم لان الخليل باهلها وعشائرها وفصائلها ركن أصيل في المشروع الوطني ولا يمكن فصلها عنه.
واكد محافظ الخليل ان تجارب الاحتلال السابقة لتحريف البوصلة الوطنية فشلت على صخرة الخليل.
ودعا المحافظ دودين العائلات والمجالس للتصدي لمحاولات الزج بأسمائها في هذه المؤامرة.
واهاب دودين بأبناء المحافظة لنبذ الخلافات وتحصين الجبهة الداخلية
