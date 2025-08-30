403
الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة بلدات في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات دار صلاح، والعبيدية، والشواورة، وزعترة شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
