الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة بيت لحم

2025-08-30 08:05:34
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة بلدات في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات دار صلاح، والعبيدية، والشواورة، وزعترة شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

