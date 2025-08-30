وسم (ترمب ميت) يتصدر منصات التواصل وترقب للكشف عن أسباب تغيبه

خبرني - ضجت مواقع التواصل بإشاعة وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط غيابه عن الإعلام وحديث نائبه جي دي فانس عن استعداده لتولي مهام الرئاسة عند الضرورة، وغيرها من الإشارات الأخرى.

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا "إكس" وسم "ترامب-ميت" وسط تساؤلات عن حقيقية ما يدور ربطا بالعديد من الإشارات التي أظهرها المشككون بالوضع الحقيقي لسيّد البيت الأبيض.



وتداولت مواقع إعلامية خبرا مفاده أن انتشار هذا الوسم تزامن مع عُطل غير متوقع في البث المباشر الرسمي للبيت الأبيض، والذي عرض رسالة تنص على: "ترقبونا - سنعود مباشرة قريبا".



وبدأ المشاركون في تقصي الحقيقة حول وضع الرئيس الأمريكي بإعادة نشر صور سابقة أظهرت وجود بقع غريبة الشكل على يد ترامب مشبهين إياها ببقع ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، مما أثار المزيد من التكهنات.



وازدادت حدة الشائعات بعد اختفاء ترامب من البث المباشر لمدة ثلاثة أيام، دون أي ظهور علني جديد له، في وقت لوحظ فيه وجود طلب غير طبيعي على وجبات البيتزا بالقرب من البيت الأبيض، وزادت بنسبة 476%، وهو ما يُزعم أنه قد يكون إشارة إلى حالة طوارئ داخلية.



كما استذكر آخرون تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الأخيرة عندما أكد استعداده لتولي رئاسة البلاد "في حال حدوث مكروه للرئيس ترامب".

وأضاف فانس: "واثق جدا من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيكمل ما تبقى من ولايته".

وباتت حقيقة الوضع الراهن للرئيس ترامب غامضة، في انتظار ظهور رسمي أو بيان ينفي هذه الشائعات بشكل قاطع.