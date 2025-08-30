مصر تستضيف اجتماعًا رسميًا لمجموعة الـ 20

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف أول اجتماع رسمي لمجموعة العشرين يعقد خارج دول المجموعة، خلال الفترة من 1 إلى 3 أيلول المقبل، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المجموعة في 1999.

ووصفت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، الحدث بأنه تطور غير مسبوق يعكس التقدير الدولي لدور مصر المحوري على الساحة الدولية، وتتويجا لمشاركتها المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام، للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالا.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري راجي الإتربي، إن استضافة القاهرة للاجتماع الرسمي للمجموعة تأتي تقديرا لثقل مصر الإقليمي، وإسهاماتها الفاعلة في معالجة القضايا الدولية الملحة، ولا سيما جهودها في دعم مسارات التفاوض متعددة الأطراف، بما يعكس أولويات وشواغل الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية.

وأوضح الإتربي، أن الاجتماع سيركز على مناقشة التحديات المتزايدة لأمن الغذاء العالمي، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء، والدول المدعوة تحت الرئاسة الجنوب أفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية.