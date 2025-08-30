إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة

إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة
خبرني - أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تقديمها خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس"، إن بلاده ستدافع عن أهمية هذه الخطة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، مشددا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة.
يذكر أن إسبانيا تطالب منذ عام 2023 بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قبل أن يتطور موقفها لاحقا ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.
