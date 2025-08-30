  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة

إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة

2025-08-30 08:03:53

خبرني - أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تقديمها خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس"، إن بلاده ستدافع عن أهمية هذه الخطة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، مشددا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة.

يذكر أن إسبانيا تطالب منذ عام 2023 بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قبل أن يتطور موقفها لاحقا ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.

MENAFN30082025000151011027ID1109996462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث