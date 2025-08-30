11 قتيلا على الأقل في فيضانات وانزلاقات تربة في إقليم جامو وكشمير الهندي

11 قتيلا على الأقل في فيضانات وانزلاقات تربة في إقليم جامو وكشمير الهندي
خبرني - قُتل 11 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال في فيضانات وانزلاقات تربة نجمت عن هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في إقليم جامو وكشمير الخاضع لإدارة الهند، حسبما أعلن مسؤولون السبت.
وتسببت عاصفة موسمية غزيرة ضربت الإقليم منذ الثلاثاء بفوضى عارمة واجتياح المياه جسورا ومنازل.
وصرح مسؤول محلي في إدارة الكوارث أن منطقتي رامبان وريسي شهدتا أمطارا غزيرة وانزلاقات تربة ليلة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.
وأضاف أن طفلا عمره خمس سنوات علق تحت الأنقاض ولا يزال مفقودا.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الأمطار الغزيرة وصلت إلى معدلات غير مسبوقة في موقعين في المنطقة.
وسجّلت جامو وأودهامبور الأربعاء أعلى معدل لهطول الأمطار على مدار 24 ساعة مع 296 ملم في جامو، أي أعلى بنسبة 9% من الرقم القياسي لعام 1973، و629,4 ملم في أودامبور، بزيادة هائلة بنسبة 84% عن عام 2019.
وكثيرا ما تقع فيضانات وانزلاقات تربة خلال فترة الأمطار الموسمية الممتدة من حزيران إلى أيلول، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ وسوء التخطيط العمراني يزيدان من تواترها وشدتها وتأثيرها.
