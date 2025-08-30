66 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

66 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
غزة 30 آب (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 66 فلسطينيا وإصابة 345 آخرين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 63371 شهيدا و159835 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
--(بترا)
أ ش/ع أ/ف ق
30/08/2025 14:17:29
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشركات تزيد استثماراتها بإطلاق مشاريع جديدة في منطقة الجداف
البروفيسور الحواج: نحرص على تقديم تعليم عالمي بهوية بحرينية:الجامعة الأهلية تقدم منحاً جزئية للأيتام وذوي الهمم والمتفوقين بنسبة 50%
الحجري: سماء البحريـن على موعد مع خسوف كلـي 7 سبتمبـر الجاري
تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لآسيويتين للاتجار بفتاة
نجاح جراحي.. استئصال ورم نادر ومعقد في البطن باستخدام تقنية المنظار المتقدمة
نادي راشد يعتمد رزنامة موسم السباقات 2025-2026الانطلاقة 31 أكتوبر بــ 29 سباقا محليًا ودوليًا