  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
66 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

66 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

2025-08-30 08:03:31
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 آب (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 66 فلسطينيا وإصابة 345 آخرين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 63371 شهيدا و159835 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
--(بترا)
أ ش/ع أ/ف ق
30/08/2025 14:17:29

MENAFN30082025000117011021ID1109996459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث