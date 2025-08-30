ثقافة عجلون: المركز الثقافي يسعى لرعاية المواهب الإبداعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 30 آب (بترا) علي فريحات- أكد مدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، اليوم السبت، أن مركز عجلون الثقافي يسعى، بالتعاون مع الهيئات الثقافية، إلى تقديم خدمات ثقافية نوعية ورعاية المواهب الإبداعية في مختلف المجالات، موضحا أن المحافظة تشهد حراكا ثقافيا نشطا يمثل مرحلة جديدة من التميز الثقافي.

وأشار فريحات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن إنشاء المركز جاء كخطوة نهضوية تعبر عن هوية المحافظة والإنسان العجلوني، ليكون فضاء يجمع المبدعين ويحتضنهم.

وقال إن المركز تأسس بدعم من وزارة الثقافة ومجلس محافظة عجلون، ليشكل بنية تحتية متكاملة تستوعب مختلف الفعاليات والبرامج الثقافية على المستويين المحلي والعربي والعالمي.

وبين أن المركز أصبح الوجهة الأولى للفعاليات في المحافظة، حيث استضاف منذ بداية العام الحالي أكثر من 175 فعالية متنوعة، شملت معارض فنية وأمسيات موسيقية وعروض تشكيلية وكرنفالات، كما نفذت الهيئات الثقافية نحو 120 فعالية، إلى جانب أكثر من 150 فعالية وافدة، ما جعل المركز ينبض بالحيوية والنشاط المستمر.

وأشار فريحات، إلى حرص المركز على التنسيق والتعاون مع مؤسسات وطنية عدة، منها مؤسسة ولي العهد، والمؤسسات التربوية والإعلامية، بالإضافة إلى مركز زها الثقافي والعديد من الجهات الأخرى.

وأكد استمرار الشراكة مع 47 هيئة ثقافية منتشرة في مختلف مناطق عجلون، تتميز بتنوع الأفكار والبرامج الثقافية التي تقدمها.

ولفت إلى الدعم المقدم للجمعيات والهيئات الثقافية والمتاحف المحلية، والذي يعتمد على تقييم مدى مساهمتها في خدمة المجتمع، وحجم نشاطها، وتنوع برامجها، لضمان شمول الفعاليات لكافة الفئات العمرية والثقافية.

وأشار إلى التوسع الملحوظ في قطاع المتاحف بالمحافظة، حيث تجاوز عددها 5 متاحف موزعة في مناطق رأسون، القرية، كفرنجة، عنجرة، والوهادنة، ما يسهم بشكل كبير في حفظ التراث المحلي وإبرازه.

