ثقافة عجلون: المركز الثقافي يسعى لرعاية المواهب الإبداعية

ثقافة عجلون: المركز الثقافي يسعى لرعاية المواهب الإبداعية
عجلون 30 آب (بترا) علي فريحات- أكد مدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، اليوم السبت، أن مركز عجلون الثقافي يسعى، بالتعاون مع الهيئات الثقافية، إلى تقديم خدمات ثقافية نوعية ورعاية المواهب الإبداعية في مختلف المجالات، موضحا أن المحافظة تشهد حراكا ثقافيا نشطا يمثل مرحلة جديدة من التميز الثقافي.
وأشار فريحات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن إنشاء المركز جاء كخطوة نهضوية تعبر عن هوية المحافظة والإنسان العجلوني، ليكون فضاء يجمع المبدعين ويحتضنهم.
وقال إن المركز تأسس بدعم من وزارة الثقافة ومجلس محافظة عجلون، ليشكل بنية تحتية متكاملة تستوعب مختلف الفعاليات والبرامج الثقافية على المستويين المحلي والعربي والعالمي.
وبين أن المركز أصبح الوجهة الأولى للفعاليات في المحافظة، حيث استضاف منذ بداية العام الحالي أكثر من 175 فعالية متنوعة، شملت معارض فنية وأمسيات موسيقية وعروض تشكيلية وكرنفالات، كما نفذت الهيئات الثقافية نحو 120 فعالية، إلى جانب أكثر من 150 فعالية وافدة، ما جعل المركز ينبض بالحيوية والنشاط المستمر.
وأشار فريحات، إلى حرص المركز على التنسيق والتعاون مع مؤسسات وطنية عدة، منها مؤسسة ولي العهد، والمؤسسات التربوية والإعلامية، بالإضافة إلى مركز زها الثقافي والعديد من الجهات الأخرى.
وأكد استمرار الشراكة مع 47 هيئة ثقافية منتشرة في مختلف مناطق عجلون، تتميز بتنوع الأفكار والبرامج الثقافية التي تقدمها.
ولفت إلى الدعم المقدم للجمعيات والهيئات الثقافية والمتاحف المحلية، والذي يعتمد على تقييم مدى مساهمتها في خدمة المجتمع، وحجم نشاطها، وتنوع برامجها، لضمان شمول الفعاليات لكافة الفئات العمرية والثقافية.
وأشار إلى التوسع الملحوظ في قطاع المتاحف بالمحافظة، حيث تجاوز عددها 5 متاحف موزعة في مناطق رأسون، القرية، كفرنجة، عنجرة، والوهادنة، ما يسهم بشكل كبير في حفظ التراث المحلي وإبرازه.
--(بترا)
ع ف/ع أ/ف ق
30/08/2025 14:25:09
