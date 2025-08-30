وزارة الأشغال: دراسات لفتح الاستثمار في طرق بديلة جديدة إلى جانب الطُّرق الرَّئيسة القائمة

MENAFN - Jordan News Agency)

*وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أيّ طرق رئيسة أو فرعيَّة قائمة الآن ومستخدمة*

*وزارة الأشغال: تتَّجه النيَّة لدراسة تطبيق نموذج الطُّرق البديلة على ثلاثة طرق فقط هي: طريق الحرَّانة – العمري الذي كان متهالكاً وتمَّت إعادة إنشائه، ودراسة تنفيذ الجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديريَّة الأمن العام: ودراسة استكمال طريق إربد الدَّائري*

*وزارة الأشغال: تنفيذ الطُّرق البديلة سيكون من خلال إنشاء طرق جديدة لها بديل أكثر استخداماً وبحالة جيِّدة، أو طرق متهالكة صعبة الاستخدام تتمّ إعادة إنشائها وصيانتها وتأهيلها بمواصفات عالية لأهداف تنمويَّة، أو يتمُّ إنشاؤها لاستكمال طرق دائريَّة حيويَّة بتكاليف عالية جدَّاً؛ لتوفير خدمات تنمويَّة ولوجستيَّة إضافيَّة لسكَّان مدن رئيسة*

*وزارة الأشغال: لن تكون هناك طرق بديلة دون وجــود طــرق أساســية مجانيــة*

*وزارة الأشغال: الطُّرق البديلة ستسهم في توفير كُلف النَّقل والمدَّة الزمنيَّة للتنقُّل والحدّ من الأزمات المروريَّة*

*وزارة الأشغال: رسوم استخدام الطُّرق البديلة ستكون أقلّ بكثير من كُلفة المحروقات عن بديلاتها المستخدمة*

*وزارة الأشغال: الرُّسوم المفروضة على استخدام الطُّرق البديلة ستُخصَّص لضمان إدامة وصيانة وإنارة الطُّرق وإنشائها*

*وزارة الأشغال: الطُّرق البديلة لها أبعاد تنموية واستثمارية تحقق تنمية واسعة بين المدن والمحافظات وتسهم في تحسين البنية التحتيَّة للطُّرق*

عمان 30 آب (بترا)- أكَّد النَّاطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامَّة والإسكان عمر المحارمة أنَّه لا رسوم بالمطلق على أيِّ طرق رئيسة أو فرعيَّة قائمة ومستخدمة الآن، لافتاً إلى أنَّ الحكومة ستمضي قُدُماً في فتح الاستثمار بطرق بديلة جديدة، إلى جانب الطُّرق الرَّئيسة القائمة.

وبيَّن المحارمة في تصريحات صحفيَّة اليوم السَّبت أنَّ النيَّة تتَّجه لدراسة تطبيق نموذج الطُّرق البديلة على ثلاثة طرق فقط أوَّلها: طريق الحرَّانة – العمري، الذي كان متهالكاً للغاية، وخطير الاستعمال، وتمَّت إعادة بنائه وصيانته وتأهيله وإنارته وفق أعلى المواصفات وتزويده بعناصر السَّلامة المروريَّة على مسافة تتجاوز 70 كيلو متراً.

ولفت إلى أنَّ استخدام هذا الطَّريق سيوفِّر الكثير من كُلف المحروقات والوقت والجهد والمسافة على مستخدميه نتيجة تحسين الطَّريق وقرب المسافة مقارنة بالطَّريق البديل له، مشيراً إلى أنَّ الطريق البديل لهذا سيكون (طريق الزَّرقاء – العمري) والذي سيبقى متاحاً بالمجَّان أمام مستخدمي الطَّريق.

وبيَّن المحارمة أنَّ الطَّريق الثَّاني هو دراسة تنفيذ الجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديريَّة الأمن العام؛ ليكون طريقاً سريعاً بديلاً عن شارع الملك عبدالله الثَّاني؛ نظراً للازدحام الشَّديد الذي يعاني منه مستخدمو هذا الطَّريق. فيما سيكون الطريق الثَّالث دراسة استكمال طريق إربد الدَّائري: لن تفرض أيُّ رسوم على الجزء المقام من هذا الطَّريق حاليَّاً ويُدرس استكماله لتكون الأجزاء الجديدة منه – في حال إنشائها - من ضمن الطُّرق البديلة.

وأوضح المحارمة أنَّ الطُّرق البديلة ستكون من خلال إنشاء طرق بديلة اختياريَّة جديدة لها بديل أكثر استخداماً وبحالة جيِّدة، أو طرق متهالكة صعبة الاستخدام تتمّ إعادة إنشائها وصيانتها وتأهيلها بمواصفات عالية لأهداف تنمويَّة، ولها بدائل أكثر استخداماً وبحالة جيِّدة، أو يتمُّ إنشاؤها لاستكمال طرق دائريَّة حيويَّة تتطلَّبُ كُلفاً عالية جدَّاً؛ لتوفير خدمات تنمويَّة ولوجستيَّة إضافيَّة لسكَّان مدن رئيسة، وهي توفِّر بدائل لانتقال سريع للسُّكَّان إلى جانب توفير الوقت والجهد والحدّ من الأزمات المروريَّة.

ونوَّه في هذا الصَّدد إلى أنَّه لن تكون هناك طرق بديلة اختياريَّة دون وجود طرق أساسية مجانية، بحيث تتاح للمواطن حريَّة اختيار استخدام الطَّريق البديل مدفوع الأجر أو الطَّريق المجَّاني.

وأكَّد المحارمة أنَّ الطُّرق الدَّائريَّة القائمة والمستخدمة حاليَّاً لن تكون من ضمن الطُّرق البديلة، وسيبقى استخدامها متاحاً بشكل مجَّاني أمام المواطنين، في حين ستكون الأجزاء الجديدة التي سيتمّ إنشاؤها استكمالاً للطُّرق الدَّائريَّة من ضمن الطُّرق البديلة، وستتحمَّل الحكومة كُلف الاستملاكات التي ستتمّ لإنشاء هذه الطُّرق.

وحول مزايا الطُّرق البديلة، بيَّن المحارمة أنَّها ستسهم في توفير كُلف النَّقل والمدَّة الزمنيَّة للتنقُّل على مستخدمي الطُّرق والحدّ من الأزمات المروريَّة، لافتاً إلى أنَّ رسوم مستخدمي الطُّرق البديلة ستكون أقلّ بكثير من كُلفة المحروقات في حال استخدام البدائل الأخرى.

وأشار إلى أنَّ الرُّسوم المفروضة على استخدام الطُّرق البديلة ستُخصَّص لضمان إدامة وصيانة وإنارة الطُّرق.

وأضاف أنَّه ستكون هناك آليَّة حديثة للدَّفع لتسيير عمليَّة المرور عبر هذه الطُّرق تشمل خيارات: البطاقات المدفوعة مسبقاً، وبطاقات الائتمان، والنَّقد، إلى جانب توفيـُّـــر الخدمات المساندة بكفاءة عالية على هذه الطُّرق من محطــات وقــود وشحـــــــن، واستراحات وإنارة بالطَّاقة الشمسيَّة وغيرها.

وعن أهميَّة الطُّرق البديلة، أكَّد المحارمة أنَّ لها أبعاداً تنموية واستثمارية تحقق تنمية واسعة بين المدن والمحافظات، وتسهم في تحسين البنية التحتيَّة للطُّرق، مثلما تسهم في جذب استثمارات جديدة توفِّر فرصاً للتَّشغيل وتوسعة قطاع الإنشاءات، وتوفير خيارات نقل متعدِّدة، وكذلك تخفيــف الضَّغــط المتزايــد علــى الطـُّـرق القائمــة خصوصاً فــي المــدن الكبــرى.

وأشار إلى أنَّ الوزارة ستتولَّى إنشاء الطُّرق البديلة الأقلّ كُلفة وتمثِّل طريق (الحرَّانة – العمري) مثالاً عليها، فيما سيكون إنشاء الطُّرق البديلة ذات الكلفة العالية التي تتطلَّب استثماراً بالشَّراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنَّ أوَّل مشروع طريق بديل ستنفِّذه الحكومة هو (طريق الحرَّانة - العمري) الذي سيجري افتتاحه خلال شهر من الآن، مشيراً إلى أنَّ هذا الطِّريق كان متهالكاً للغاية، وخطير الاستعمال، مع توفُّر طريق بديل له هو (طريق الزَّرقاء – العمري) والذي سيبقى متاحاً بالمجَّان أمام مستخدميه.

وبيَّن أن الوزارة قامت من خلال موازنتها بإعادة إنشاء هذا الطَّريق وصيانته وتأهيله وإنارته وفق أعلى المواصفات، وتزويده بعناصر السَّلامة المروريَّة على مسافة تتجاوز 70 كيلو متراً، مؤكِّداً أنَّ استخدام هذا الطَّريق سيوفِّر الكثير من كُلف المحروقات والوقت على مستخدميه نتيجة تحسين الطَّريق وقرب المسافة مقارنة بالطَّريق البديل له.

وأشار المحارمة إلى وجود دراسات سيتمّ إنجازها قبل نهاية العام الجاري لتنفيذ طُرق بديلة أخرى من أبرزها: الجسر العلوي الذي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقُرب من مديريَّة الأمن العام كطريق سريع بديل عن شارع الملك عبدالله الثَّاني في العاصمة عمَّان نظراً للازدحام الشَّديد الذي يعاني منه مستخدمو هذا الطَّريق، بالإضافة إلى استكمال طريق إربد الدَّائري، الذي لن تُفرض على الجزء المقام منه حاليَّاً أيُّ رسوم، بل يُدرس استكمال هذه الطَّريق لتكون الأجزاء الجديدة منه – في حال إنشائها – من ضمن الطُّرق البديلة.

وبخصوص قيمة الرُّسوم التي ستُفرض مقابل استخدام الطُّرق البديلة، أكَّد المحارمة أنَّه سيتم تحديدها لاحقاً بالتَّنسيق مع المستثمرين في هذه الطُّرق، ووفق دراسات الجدوى وخصوصيَّة كلّ طريق والمسافة المستخدمة منه، بالإضافة إلى الكلفة المرتبطة بإدامة أعمال الصِّيانة والتَّشغيل للطَّريق بكفاءة عالية، مع الإشارة إلى أنَّ الرُّسوم التي ستُفرض ستكون بمتناول مستخدمي الطُّرق وستوفِّر عليهم الوقت والجهد وكُلف المحروقات أيضاً، بالإضافة لأثرها الإيجابي على الحدِّ من الأزمات المروريَّة.

وحول الأثر الاقتصادي والتنموي الشامل للطُّرق البديلة، بيَّن أنَّ لها آثاراً اقتصاديَّة تتمثَّل بخفض كلف نقل البضائع وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص التَّشغيل وتوفير الوقت والجهد وكلف المحروقات على المواطنين، وآثاراً اجتماعيَّة من خلال ربط المحافظات ببنية تحتية وطرق عالية الجودة.

--(بترا)

ع ق/ف ق

30/08/2025 14:39:36