الكويتية إعادة تشغيل وجهة مدريد في أكتوبر المقبل

عبدالمحسن الفقعان: تلبية رغبات العملاء بإطلاق وجهات وخدمات جديدة مختلفة واستثنائية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة تشغيل وجهة مدريد الإسبانية، وذلك اعتبارا من تاريخ 26 أكتوبر 2025، حيث ستقوم الشركة بتشغيل عدد 3 رحلات في الأسبوع إلى مدينة مدريد أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية الإعلان عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة مدريد، حيث تعد هذه الوجهة إحدى أكثر المدن التي تشهد إقبالا من قبل المسافرين الكرام، ولما تتميز به من مميزات عدة كاعتدال أجوائها واشتمالها على الأماكن السياحية والرياضية والتراثية والثقافية والأثرية القديمة، بالإضافة إلى الزخم السياحي الممتع».

وأضاف الفقعان: «إن إعادة تشغيل وجهة مدريد يسير وفق خطط ودراسات دقيقة حول جدوى هذه الأسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها وفائدتها على الخطوط الجوية الكويتية، حيث إن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع شبكة خطوطها حول العالم وإطلاق وجهات جديدة».

وأشار الفقعان إلى أن الناقل الوطني لدولة الكويت يسعى جاهدا لتلبية رغبات العملاء الكرام من خلال إطلاق وجهات متنوعة، بالإضافة إلى توسيع نطاقها حول العالم لمنح المسافرين الكرام خيارات مختلفة للسفر.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1954 وتمتلك أسطولا جديدا مكون من أحدث الطرازات من أكبر شركات عالم الطيران «بوينغ» و«إيرباص»، كما يحتوي الأسطول على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتواكب مع أفضل المعايير العالمية للطيران، إضافة إلى أنه مزود بأحدث البرامج الترفيهية والمقاعد التي صممت بطريقة عصرية لتتناسب مع عملاء الناقل الوطني، لا سيما أن الشركة تحتوي على أفضل الكفاءات العاملة في المنطقة من مختلف التخصصات الفنية الحاصلة على الخبرة والكفاءة العالية وفق أعلى المعايير الفنية، كما تسعى الخطوط الجوية الكويتية إلى الوصول لأفضل مستويات الجودة بخدمة عملائها الكرام وتطوير المنظومة التشغيلية في الشركة بما يتماشى مع أحدث ما توصل إليه قطاع النقل الجوي التجاري.