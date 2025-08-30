الكويتية إعادة تشغيل وجهة مدريد في أكتوبر المقبل

الكويتية إعادة تشغيل وجهة مدريد في أكتوبر المقبل
-
عبدالمحسن الفقعان: تلبية رغبات العملاء بإطلاق وجهات وخدمات جديدة مختلفة واستثنائية
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إعادة تشغيل وجهة مدريد الإسبانية، وذلك اعتبارا من تاريخ 26 أكتوبر 2025، حيث ستقوم الشركة بتشغيل عدد 3 رحلات في الأسبوع إلى مدينة مدريد أيام الأربعاء والجمعة والأحد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية الإعلان عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة مدريد، حيث تعد هذه الوجهة إحدى أكثر المدن التي تشهد إقبالا من قبل المسافرين الكرام، ولما تتميز به من مميزات عدة كاعتدال أجوائها واشتمالها على الأماكن السياحية والرياضية والتراثية والثقافية والأثرية القديمة، بالإضافة إلى الزخم السياحي الممتع».
وأضاف الفقعان: «إن إعادة تشغيل وجهة مدريد يسير وفق خطط ودراسات دقيقة حول جدوى هذه الأسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها وفائدتها على الخطوط الجوية الكويتية، حيث إن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع شبكة خطوطها حول العالم وإطلاق وجهات جديدة».
وأشار الفقعان إلى أن الناقل الوطني لدولة الكويت يسعى جاهدا لتلبية رغبات العملاء الكرام من خلال إطلاق وجهات متنوعة، بالإضافة إلى توسيع نطاقها حول العالم لمنح المسافرين الكرام خيارات مختلفة للسفر.
جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1954 وتمتلك أسطولا جديدا مكون من أحدث الطرازات من أكبر شركات عالم الطيران «بوينغ» و«إيرباص»، كما يحتوي الأسطول على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتواكب مع أفضل المعايير العالمية للطيران، إضافة إلى أنه مزود بأحدث البرامج الترفيهية والمقاعد التي صممت بطريقة عصرية لتتناسب مع عملاء الناقل الوطني، لا سيما أن الشركة تحتوي على أفضل الكفاءات العاملة في المنطقة من مختلف التخصصات الفنية الحاصلة على الخبرة والكفاءة العالية وفق أعلى المعايير الفنية، كما تسعى الخطوط الجوية الكويتية إلى الوصول لأفضل مستويات الجودة بخدمة عملائها الكرام وتطوير المنظومة التشغيلية في الشركة بما يتماشى مع أحدث ما توصل إليه قطاع النقل الجوي التجاري.
