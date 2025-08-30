معرض أبوظبي للصيد والفروسية منارة للتراث والابتكار والاستدامة

MENAFN - Al-Bayan) رسخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية والعشرين، اليوم، في مركز أدنيك أبوظبي، مكانته بوصفه منارة عالمية للتراث والابتكار والاستدامة.

يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، وتعد الدورة الحالية الأضخم على مدار تاريخه.

وتحول المعرض على مدار أكثر من عقدين، إلى ملتقى عالمي لحماية التراث وتعزيز التواصل بين الشعوب، إذ نجح منذ انطلاقته في استقطاب ما يزيد على مليوني زائر من الجنسيات المختلفة.

وبدأت مسيرة نجاح المعرض عام 2003 مع انطلاق دورته الأولى وزيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لفعالياته، لتنطلق معه رحلة التحول إلى حدث عالمي بارز يستقطب مئات الشركات المحلية والإقليمية والدولية وعشاق التراث من أنحاء العالم.

واستقطب المعرض في دورته الأولى نحو 40 عارضا من 14 دولة، ليصل إجمالي عدد الشركات والعلامات التجارية العارضة في دورته الحالية عام 2025 إلى 2068، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 68 دولة.

ومع استقطاب المعرض بدورته الحالية مشاركات محلية ودولية قياسية من كبريات الشركات والعلامات التجارية المتخصصة، يبرز 15 قطاعا متنوعا تعنى بالتراث والاستدامة والابتكار، من أبرزها قطاع الصقارة، وقطاع الهجن، وقطاع سياحة الصيد والسفاري، وقطاع المنتجات والخدمات البيطرية، وقطاع السلوقي، وقطاع الحفاظ على البيئة، وقطاع البنادق والمعدات الرياضية للصيد والرماية، وقطاع الفروسية.

وتزامناً مع "عام المجتمع"، تشهد دورة العام الجاري مضاعفة عدد الفعاليات المخصصة للمجتمع المحلي لتصل إلى 21 فعالية، مقارنة مع 11 فعالية في دورة 2024.

ويضم المعرض - الذي يقام على مساحة 92 ألف متر مربع - العديد من الفعاليات والأنشطة المبتكرة؛ إذ تشكل منطقة العروض الحية (الأرينا) القلب النابض له والتي تقدم تجربة عائلية تشمل عروضاً تعليمية وتفاعلية متنوعة تناسب جميع الأعمار.

وتتيح "قرية الصقارين الصغار" من جانبها منطقة تفاعلية مخصصة للأطفال تتضمن ورش عمل تعليمية وأنشطة فنية مستوحاة من عالم الصقور، فيما يقدّم مركز المعرفة فعاليات متنوعة مرتبطة بالتراث والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ويضم المعرض أقساما إضافية تثري تجربة الزوار وتبرز تنوع التراث والابتكار، إذ يسلط قسم الفنون والحرف اليدوية الضوء على الإبداعات الفنية التقليدية والمعاصرة المستوحاة من التراث الإقليمي، مجسدا روح الأصالة والتجديد، أما قسم المركبات الترفيهية والقوافل فيركز على حلول الحياة المتنقلة لعشاق المغامرات والأنشطة الخارجية، ويقدم أحدث التصاميم والتقنيات في هذا المجال، فيما يلبي قسم معدات الصيد والرياضات البحرية تطلعات هواة الصيد بالصنارة والرياضات المائية، من خلال عرض أحدث المعدات والتجهيزات المتخصصة.

ويوفر قسم معدات الصيد والتخييم مجموعة متكاملة من الأدوات واللوازم الأساسية للرحلات الاستكشافية في الطبيعة، جامعا بين التراث والابتكار وروح المغامرة في تجربة متكاملة.

وتشهد نسخة 2025 من المعرض سلسلة من مزادات الصقور، أقيمت أربعة منها في 16 و17 و23 و24 أغسطس الجاري وحققت أرقاما قياسية، فيما تقام 4 مزادات أخرى خلال المعرض أيام 30 و31 أغسطس الجاري و6 و7 سبتمبر المقبل.

وتحفل النسخة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بالعديد من الأرقام المميزة إذ ارتفعت مساحة المعرض إلى 92 ألف متر مربع بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2024، وبمقدار 14 ضعفا مقارنة بالدورة الأولى عام 2003، كما زاد عدد العارضين والعلامات التجارية المشاركة بمقدار 52 ضعفا مقارنة بالدورة الأولى، ونمت الدول المشاركة بمقدار 5 أضعاف مقارنة مع النسخة الأولى أيضا.