اتحاد التنس يستعين بالذكاء الاصطناعي لموقعه الإلكتروني

اتحاد التنس يستعين بالذكاء الاصطناعي لموقعه الإلكتروني
وتابع المرزوقي: أن التطبيق الحالي لن يقتصر دوره على رصد الأخبار ونشرها بل إلى توفير معلومات رياضية تسهم بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس ما يجعل الموقع الإلكتروني للاتحاد مفيداً بشكل أكبر، موضحاً أن أجندة اتحاد التنس السنوية تضم عدداً كبيراً من البطولات المحلية والدولية التي ينظمها أو يسهم بالإشراف على تنظيمها وأن الكثير منها تحتاج للإعلان المبكر عنها وبما يسهم باستعدادات مبكرة للاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، مؤكداً أن الآلية الجديدة تسهم بتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة ما سيسام بشكل فعال بتطوير ثقافة ممارسة رياضة التنس مستقبلاً.
