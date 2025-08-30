اتحاد التنس يستعين بالذكاء الاصطناعي لموقعه الإلكتروني

MENAFN - Al-Bayan) عزز اتحاد الإمارات للتنس موقعه الإلكتروني الرسمي بتطبيقات جديدة في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز العمل الإعلامي والمساهمة بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس بشكل أوسع، وأكد الأمين العام للاتحاد ناصر يوسف المرزوقي، أن الإجراءات الجديدة تأتي وفقاً للتوجيهات الحكومية بضرورة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستخدام أفضل المواصفات العالمية لتطوير المردود العام، وبما يساهم برصد أفضل لأخبار البطولات التي ينظمها الاتحاد بحيث يتم نشرها بشكل فوري، كما سيتم لاحقاً رصد جميع الأخبار التي يتم نشرها في الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية الأخرى وحسابات التواصل الاجتماعي ما يسهم بإيصال المعلومة للمتابعين وخصوصاً اللاعبين والإداريين والمدربين، كما يسهم بتعزيز العمل بالاستدامة الرياضية بالاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة لكي يبقى الرياضيون على تواصل مستمر.

وتابع المرزوقي: أن التطبيق الحالي لن يقتصر دوره على رصد الأخبار ونشرها بل إلى توفير معلومات رياضية تسهم بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس ما يجعل الموقع الإلكتروني للاتحاد مفيداً بشكل أكبر، موضحاً أن أجندة اتحاد التنس السنوية تضم عدداً كبيراً من البطولات المحلية والدولية التي ينظمها أو يسهم بالإشراف على تنظيمها وأن الكثير منها تحتاج للإعلان المبكر عنها وبما يسهم باستعدادات مبكرة للاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، مؤكداً أن الآلية الجديدة تسهم بتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة ما سيسام بشكل فعال بتطوير ثقافة ممارسة رياضة التنس مستقبلاً.