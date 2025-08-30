زيلينسكي يطالب باتخاذ خطوات حقيقية ضد روسيا
وكتب زيلينسكي عبر موقع فيسبوك اليوم السبت "هذه الحرب لن تنتهي ببيانات سياسية، يجب اتخاذ خطوات حقيقية"، وذلك بعد المزيد من الهجمات ليلا بما في ذلك على منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.
ويدعو زيلينسكي تحديدا إلى فرض رسوم صارمة على البلاد التي تشتري النفط والغاز من روسيا وبالتالي تمول العمليات العسكرية الروسية، ويبدو أن الرئيس يشير إلى دول مثل الصين والهند دون ذكرهما بالاسم .
وشدد على أن المزيد من العقوبات يجب أن تستهدف روسيا نفسها في قطاعي البنوك والطاقة.
وأعرب زيلينسكي عن أسفه إزاء حقيقة أن روسيا أظهرت من خلال هجماتها الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرات وصواريخ كروز أنها "تظهر مجددا تجاهلها التام للكلمات".
وقال زيلينسكي "نعول على الإجراءات الحقيقة"، مضيفا أنه من الواضح تماما أن موسكو استغلت الوقت المقدم من الغرب للإعداد لمحادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي لتنظيم هجمات جديدة.
وأشار الكرملين كثيرا إلى أن العقوبات الغربية لن تنهي الحرب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشركات تزيد استثماراتها بإطلاق مشاريع جديدة في منطقة الجداف
البروفيسور الحواج: نحرص على تقديم تعليم عالمي بهوية بحرينية:الجامعة الأهلية تقدم منحاً جزئية للأيتام وذوي الهمم والمتفوقين بنسبة 50%
الحجري: سماء البحريـن على موعد مع خسوف كلـي 7 سبتمبـر الجاري
تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لآسيويتين للاتجار بفتاة
نجاح جراحي.. استئصال ورم نادر ومعقد في البطن باستخدام تقنية المنظار المتقدمة
نادي راشد يعتمد رزنامة موسم السباقات 2025-2026الانطلاقة 31 أكتوبر بــ 29 سباقا محليًا ودوليًا