زيلينسكي يطالب باتخاذ خطوات حقيقية ضد روسيا

2025-08-30 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة وأوروبا و"العالم بأسره" لاتخاذ إجراء حاسم ضد روسيا لمواصلة حربها مع بلاده.

وكتب زيلينسكي عبر موقع فيسبوك اليوم السبت "هذه الحرب لن تنتهي ببيانات سياسية، يجب اتخاذ خطوات حقيقية"، وذلك بعد المزيد من الهجمات ليلا بما في ذلك على منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

ويدعو زيلينسكي تحديدا إلى فرض رسوم صارمة على البلاد التي تشتري النفط والغاز من روسيا وبالتالي تمول العمليات العسكرية الروسية، ويبدو أن الرئيس يشير إلى دول مثل الصين والهند دون ذكرهما بالاسم .

وشدد على أن المزيد من العقوبات يجب أن تستهدف روسيا نفسها في قطاعي البنوك والطاقة.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه إزاء حقيقة أن روسيا أظهرت من خلال هجماتها الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرات وصواريخ كروز أنها "تظهر مجددا تجاهلها التام للكلمات".

وقال زيلينسكي "نعول على الإجراءات الحقيقة"، مضيفا أنه من الواضح تماما أن موسكو استغلت الوقت المقدم من الغرب للإعداد لمحادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي لتنظيم هجمات جديدة.

وأشار الكرملين كثيرا إلى أن العقوبات الغربية لن تنهي الحرب.

