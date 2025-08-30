مقتل رئيس سابق للبرلمان الأوكراني بالرصاص غرب البلاد

مقتل رئيس سابق للبرلمان الأوكراني بالرصاص غرب البلاد
وأوضح الرئيس الأوكراني في وقت لاحق أنه النائب أندري باروبي الذي تولّى رئاسة البرلمان من 2016 إلى 2019.
وندّد فولوديمير زيلينسكي بـ"جريمة قتل فظيعة"، متعهّدا فتح تحقيق للكشف عن ملابساتها، وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مطلق النار.
وكان باروبي قد شارك في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها أوكرانيا تأييدا لإنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وعرفت بـ "الثورة البرتقالية" أوّلا في 2004، ثمّ التجمّعات في ساحة ميدان سنة 2014.
