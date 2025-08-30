  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مقتل رئيس سابق للبرلمان الأوكراني بالرصاص غرب البلاد

2025-08-30 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) اغتيل النائب الأوكراني أندري باروبي، الرئيس السابق للبرلمان، بطلقات رصاص السبت في لفيف في غرب أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الوطنية مشيرة إلى أنها تبحث عن مطلق الرصاص، ولا تزال ملابسات هذه الحادثة مجهولة حتّى الساعة.وأعلنت الشرطة الأوكرانية عن إطلاق نار وقع في لفيف السبت. وقالت قوى الأمن إن الضحية وهي "شخصية عامة وسياسية معروفة جدّا توفّيت في موقع الحادثة متأثّرة بجراحها".

وأوضح الرئيس الأوكراني في وقت لاحق أنه النائب أندري باروبي الذي تولّى رئاسة البرلمان من 2016 إلى 2019.

وندّد فولوديمير زيلينسكي بـ"جريمة قتل فظيعة"، متعهّدا فتح تحقيق للكشف عن ملابساتها، وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مطلق النار.

وكان باروبي قد شارك في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها أوكرانيا تأييدا لإنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وعرفت بـ "الثورة البرتقالية" أوّلا في 2004، ثمّ التجمّعات في ساحة ميدان سنة 2014.

