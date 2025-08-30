  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيسة الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة سيكون مستحيلا وغير آمن

2025-08-30 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) حذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت من أنه سيكون من المستحيل الحفاظ على سلامة الناس خلال عملية إخلاء جماعي لمدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها.

وتمضي إسرائيل قدما في خطتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بدءا من مدينة غزة، بهدف القضاء على حركة (حماس) بعد نحو 23 شهرا من اندلاع الحرب، فيما تواجه غضبا عالميا بسبب الجوع في القطاع المحاصر.

وقالت سبولياريتش في بيان "يستحيل تنفيذ إخلاء جماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية".

وأضافت أن الإخلاء سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة أخرى في قطاع غزة استيعابه، وسط النقص الحاد في الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إنه "سيواصل دعم الجهود الإنسانية إلى جانب المناورات والعمليات الهجومية الجارية ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية دولة إسرائيل".

وقالت إسرائيل إن على المدنيين المغادرة إلى جنوب القطاع الفلسطيني.

وقالت سبولياريتش إن عددا كبيرا من سكان مدينة غزة لن يتمكنوا من تنفيذ أوامر الإخلاء بسبب الجوع أو المرض أو الإصابة.

ويلزم القانون الدولي الإنساني إسرائيل بضمان حصول المدنيين على المأوى والأمان والتغذية عند إصدار أوامر الإخلاء.

وقالت سبولياريتش "لا يمكن تلبية هذه الشروط حاليا في غزة. وهذا يجعل أي عملية إخلاء غير قابلة للتنفيذ، بل ومستحيلة في ظل الظروف الحالية".

