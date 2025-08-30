أمباني وزوكربيرج يتحديان رسوم ترامب

MENAFN - Al-Bayan) كشفت شركتا ريلاينس إندستريز وميتا بلاتفورمز عن مشروع مشترك جديد يهدف إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للهند، يعد بمثابة تحدٍ للخلاف التجاري بين الهند والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية العالية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهند بسبب شرائها النفط الروسي. وستركز الشراكة على توفير نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر للشركات الهندية، ما يمكن الشركات في مختلف القطاعات من تبني تقنيات متقدمة تعزز الإنتاجية والإبداع والابتكار على نطاق واسع.

ثورة ذكية

في كلمته خلال الاجتماع العام السنوي لشركة ريلاينس إندستريز (RIL)، قال مارك زوكربيرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميتا: إن هذه المبادرة ستسهل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، ما يمكن الأفراد والشركات على حد سواء. وقال زوكربيرج للمساهمين: ((نؤمن أن هذه التقنية قادرة على إحداث عصر جديد من التمكين الشخصي، ما يمنح الناس قدرة أكبر على تحسين العالم في جميع المجالات التي يختارونها)).

ولهذا السبب أنا متحمس لهذه الشراكة. إنها خطوة أساسية نحو ضمان وصول الجميع إلى الذكاء الاصطناعي، وفي نهاية المطاف، إلى الذكاء الاصطناعي الفائق، كما قال زوكربيرج.



تعزيز الإمكانات البشرية

وتابع زوكربيرج إن ميتا وريلاينس ستوفران نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر للشركات الهندية لمساعدتها على تعزيز أعمالها. وأضاف رئيس مجلس إدارة ميتا: ((مع لاما، رأينا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الإمكانات البشرية، وتعزيز الإنتاجية، وإلهام الإبداع، وتسريع الابتكار. والآن، بفضل انتشار ريلاينس ونطاق عملها الواسع، يمكننا إيصال هذه التكنولوجيا إلى كل ركن من أركان الهند)).

وقال إن أساس لاما مفتوح المصدر يعني أنه سواء تم نشره في السحابة أو في الموقع أو من خلال البنية التحتية المخصصة، يمكن تصميم هذه التكنولوجيا لتناسب الاحتياجات الفريدة لكل شركة: من الشركات الناشئة الصغيرة في المدن النائية إلى الشركات الكبيرة في أكبر المدن.



قوة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

وقال موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة ريلاينس: ((معاً، نهدف إلى الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ومعرفة ريلاينس الواسعة في مختلف القطاعات. ولذلك، نشكل مشروعاً مشتركاً مخصصاً لـ((أجيو)) مع ميتا لدمج النماذج والأدوات المفتوحة المصدر مع تطبيقنا في قطاعات الطاقة، والتجزئة، والاتصالات، والإعلام، والتصنيع، ولتوفير ذكاء اصطناعي سيادي وجاهز للشركات في الهند)).