أمباني وزوكربيرج يتحديان رسوم ترامب

أمباني وزوكربيرج يتحديان رسوم ترامب
ثورة ذكية
في كلمته خلال الاجتماع العام السنوي لشركة ريلاينس إندستريز (RIL)، قال مارك زوكربيرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميتا: إن هذه المبادرة ستسهل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، ما يمكن الأفراد والشركات على حد سواء. وقال زوكربيرج للمساهمين: ((نؤمن أن هذه التقنية قادرة على إحداث عصر جديد من التمكين الشخصي، ما يمنح الناس قدرة أكبر على تحسين العالم في جميع المجالات التي يختارونها)).
ولهذا السبب أنا متحمس لهذه الشراكة. إنها خطوة أساسية نحو ضمان وصول الجميع إلى الذكاء الاصطناعي، وفي نهاية المطاف، إلى الذكاء الاصطناعي الفائق، كما قال زوكربيرج.
تعزيز الإمكانات البشرية
وتابع زوكربيرج إن ميتا وريلاينس ستوفران نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر للشركات الهندية لمساعدتها على تعزيز أعمالها. وأضاف رئيس مجلس إدارة ميتا: ((مع لاما، رأينا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الإمكانات البشرية، وتعزيز الإنتاجية، وإلهام الإبداع، وتسريع الابتكار. والآن، بفضل انتشار ريلاينس ونطاق عملها الواسع، يمكننا إيصال هذه التكنولوجيا إلى كل ركن من أركان الهند)).
وقال إن أساس لاما مفتوح المصدر يعني أنه سواء تم نشره في السحابة أو في الموقع أو من خلال البنية التحتية المخصصة، يمكن تصميم هذه التكنولوجيا لتناسب الاحتياجات الفريدة لكل شركة: من الشركات الناشئة الصغيرة في المدن النائية إلى الشركات الكبيرة في أكبر المدن.
قوة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر
وقال موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة ريلاينس: ((معاً، نهدف إلى الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ومعرفة ريلاينس الواسعة في مختلف القطاعات. ولذلك، نشكل مشروعاً مشتركاً مخصصاً لـ((أجيو)) مع ميتا لدمج النماذج والأدوات المفتوحة المصدر مع تطبيقنا في قطاعات الطاقة، والتجزئة، والاتصالات، والإعلام، والتصنيع، ولتوفير ذكاء اصطناعي سيادي وجاهز للشركات في الهند)).
