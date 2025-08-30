بعد إشاعة وفاة ترامب.. ماذا يحدث إذا مات رئيس أمريكي على سدة الحكم؟

MENAFN - Al-Bayan) انتشر وسم ترامب مات انتشار النار في الهشيم على مدى الأيام الماضية، كما زاد الطلب على البيتزا في منطقة البيت الأبيض مما عزز من التكهنات، إلى أن خرج نائب الريس الأمريكي جيه دي فانس إلى نفي الخبر وتأكيد أن ترامب حي يرزق وبصحة جيدة، لكن ماذا يحدث إذا مات ترامب.

إذا توفي رئيس أمريكي أثناء توليه منصبه، يكون للبلاد خط خلافة واضح، يتولى نائب الرئيس الرئاسة فوراً ويكمل ما تبقى من ولايته، هذا منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، ومفصل في قانون الخلافة الرئاسية.

نائب الرئيس يتولى المنصب

ينص التعديل الخامس والعشرون للدستور بوضوح على أن نائب الرئيس هو أول من يتولى المنصب، ولا حاجة لإجراء انتخابات جديدة عند تولي الخلافة.

ويجري انتقال السلطة تلقائياً لضمان عدم وجود فجوة في القيادة.

ترتيب الخلافة بعد نائب الرئيس

إذا لم يتمكن كلٌّ من الرئيس ونائبه من تولي المنصب، يتولى رئاسة مجلس النواب.

بعد ذلك، تنتقل الخلافة إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت، ثم عبر مجلس الوزراء، بدءاً بوزير الخارجية.

السوابق التاريخية

لقد حدث هذا عدة مرات في التاريخ الأمريكي، على سبيل المثال، بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام1963، أدى نائب الرئيس ليندون جونسون اليمين الدستورية رئيساً، وبالمثل، بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945، تولى نائب الرئيس هاري إس. ترومان الرئاسة.

دور التعديل الخامس والعشرون

يُوضّح التعديل الخامس والعشرون، المُصدّق عليه عام 1967، الحالات التي يكون فيها الرئيس على قيد الحياة ولكنه غير قادر على أداء واجباته بسبب المرض أو العجز، في هذه الحالات، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس بالنيابة إلى أن يتمكن الرئيس من العودة إلى منصبه.

لا انتخابات فورية

الأهم من ذلك، أن وفاة الرئيس الحالي دونالد ترامب لا تُؤدي إلى إجراء انتخابات فورية، يستمر خليفته في منصبه حتى نهاية ولايته الحالية، ما لم تُحدد انتخابات جديدة ضمن الدورة الاعتيادية.

بداية الشائعات

في مقابلة أجراها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مع صحيفة "يو إس إيه توداي" في 27 أغسطس، سُئل فانس عمّا إذا كان مستعداً لتولي منصب القائد العام في حال وقوع "مأساة مروعة". أجاب قائلًا إن دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، لا يزال نشيطاً وحيوياً، لكنه أضاف أنه لا يمكن استبعاد وقوع أحداث غير متوقعة وفق ايكونوميك تايمز.

واستقطب "ترامب مات" على منصة إكس خلال الأيام القليلة الماضية، اهتماماً واسعاً، ولم ينشأ هذا التوجه نتيجة أي إعلان رسمي، بل نتيجة مزيج من التكهنات العامة، والتصريحات السياسية الأخيرة، وتعليقات مات غرونينغ، مؤلف مسلسل "عائلة سيمبسون".

وقال جيه دي فانس فانس لصحيفة يو إس إيه توداي: "إن ترامب آخر من يُجري مكالمات هاتفية ليلاً، وأول من يستيقظ، وأول من يُجري مكالمات هاتفية صباحاً".

وأضاف: "نعم، تحدث مآسٍ مروعة. لكنني واثقٌ جداً من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيُكمل ما تبقى من ولايته، وسيُقدم أعمالاً عظيمة للشعب الأمريكي. وإذا وقعت، لا سمح الله، مأساة مروعة، فلا أجد تدريباً عملياً أفضل مما تلقيته خلال المئتي يوم الماضية".

تعليقات فانس

ويبدو أن تعليقات فانس بشأن الخلافة، إلى جانب التحديثات المتعلقة بصحة ترامب في الأشهر الأخيرة، قد غذت هذا الاتجاه، فنائب الرئيس الشاب، الرئيس الأكبر سنا ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، هو أكبر رئيس سناً على الإطلاق.

أما فانس، فهو ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه أصرّ على أن ترامب يواصل إظهار صموده في منصبه.

ووفقًا لمجلة فارايتي، التي نقلتها يورونيوز، استبعد غرونينغ إمكانية انتهاء مسلسل "عائلة سمبسون" قريبًا، لكنه أضاف جملة أثارت ردود فعل قوية.

قال غرونينغ: "لا، لا نهاية تلوح في الأفق. سنستمر. سنستمر حتى يموت أحدهم". وأضاف: "عندما يموت من تعرفون، يتوقع مسلسل "عائلة سمبسون" أن يكون هناك رقص في الشوارع. إلا أن الرئيس (جيه دي) فانس سيحظر الرقص".

و للمسلسل الكرتوني تاريخ حافل بالتنبؤات الغريبة عن ترامب، بما في ذلك فوزه في الانتخابات عام 2000 وقصة إعادة انتخابه عام 2015.

ليست المرة الأولى

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها تقارير كاذبة عن وفاة ترامب على الإنترنت. ففي سبتمبر 2023، تعرّض حساب جونيور دونالد ترامب على "إكس" للاختراق، ونشر المخترق رسالةً زعم فيها وفاة والده وأنه سيترشح للرئاسة، لكن سرعان ما نُفي هذا الادعاء بعد أن نشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" تأكيداً على أنه على قيد الحياة.

عطل غير متوقع

وتداولت مواقع إعلامية خبرا مفاده أن انتشار هذا الوسم تزامن مع عُطل غير متوقع في البث المباشر الرسمي للبيت الأبيض، والذي عرض رسالة تنص على: "ترقبونا - سنعود مباشرة قريبا".

ارتفاع الطلب على البيتزا

كما لُوحظ ارتفاع غير طبيعي بنسبة 476% في الطلب على البيتزا بالقرب من البيت الأبيض، وهو ما فسّره البعض كإشارة إلى"حالة طوارئ داخلية".

صحة ترامب

زاد من الجدل تداول صور قديمة لترامب أظهرت بقعاً على يده، شبّهها البعض ببقع ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، ففي يوليو الماضي، أكد البيت الأبيض إصابته بقصور وريدي مزمن، مما يسبب تورماً في ساقيه، وقد أثارت صور تُظهر ذلك جدلاً عاماً واسع النطاق. كما ساهم نجاة ترامب من محاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية الأخيرة في تأجيج الأجواء الدرامية المحيطة به.