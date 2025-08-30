إيران تعلن اعتقال خلية تابعة للموساد الاسرائيلي

إيران تعلن اعتقال خلية تابعة للموساد الاسرائيلي
خبرني - أعلنت إيران، اليوم السبت، اعتقال خلية تابعة للموساد الاسرائيلي في محافظة خراسان الرضوية.
وذكر قسم العلاقات العامة لحرس الثورة الإمام الرضا (ع) في محافظة خراسان الرضوية في بيان اليوم السبت: "من بين أعمال هذه المجموعة الإرهابية التابعة للموساد التواصل والتعاون مع الجماعات الانفصالية".
وبحسب البيان، تم تحديد هوية 8 عملاء مرتبطين بجهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" واعتقالهم في هذه المحافظة.
وأضاف البيان: "هؤلاء الأفراد، الذين تلقوا تدريبهم المتخصص عبر الفضاء الإلكتروني من عملاء هذا الجهاز، أرسلوا إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، وكذلك معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط استخبارات الموساد خلال الأحداث الأخيرة من الحرب الصهيونية التي استمرت 12 يومًا".
وتابع البيان: "بناء على الوثائق المتوفرة، كانت العناصر المعتقلة تحاول التخطيط وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى تدمير مراكز مهمة في مدينة مشهد. أُلقي القبض عليها بمعلومات استخباراتية كاملة قبل اتخاذ أي إجراء عملي. وعُثر على كميات من المواد الخام المستخدمة في صنع منصات الإطلاق والقنابل والمتفجرات والأفخاخ المتفجرة، وصودرت من هذه الخلية".
یذکر، انه بموجب قانون "مكافحة الأعمال العدائية للاحتلال الاسرائيلي" الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في 19 مايو 2020 ودخل حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل مجلس صيانة الدستور وإعلانه، فإن أي تعاون أو تواصل مع اسرائيل بأي شكل من الأشكال محظور وسيتم التعامل مع الجناة بحزم وصرامة".
