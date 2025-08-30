إيران تعلن اعتقال خلية تابعة للموساد الاسرائيلي

خبرني - أعلنت إيران، اليوم السبت، اعتقال خلية تابعة للموساد الاسرائيلي في محافظة خراسان الرضوية.

وذكر قسم العلاقات العامة لحرس الثورة الإمام الرضا (ع) في محافظة خراسان الرضوية في بيان اليوم السبت: "من بين أعمال هذه المجموعة الإرهابية التابعة للموساد التواصل والتعاون مع الجماعات الانفصالية".

وبحسب البيان، تم تحديد هوية 8 عملاء مرتبطين بجهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" واعتقالهم في هذه المحافظة.

وأضاف البيان: "هؤلاء الأفراد، الذين تلقوا تدريبهم المتخصص عبر الفضاء الإلكتروني من عملاء هذا الجهاز، أرسلوا إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، وكذلك معلومات عن شخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط استخبارات الموساد خلال الأحداث الأخيرة من الحرب الصهيونية التي استمرت 12 يومًا".

وتابع البيان: "بناء على الوثائق المتوفرة، كانت العناصر المعتقلة تحاول التخطيط وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى تدمير مراكز مهمة في مدينة مشهد. أُلقي القبض عليها بمعلومات استخباراتية كاملة قبل اتخاذ أي إجراء عملي. وعُثر على كميات من المواد الخام المستخدمة في صنع منصات الإطلاق والقنابل والمتفجرات والأفخاخ المتفجرة، وصودرت من هذه الخلية".

یذکر، انه بموجب قانون "مكافحة الأعمال العدائية للاحتلال الاسرائيلي" الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في 19 مايو 2020 ودخل حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل مجلس صيانة الدستور وإعلانه، فإن أي تعاون أو تواصل مع اسرائيل بأي شكل من الأشكال محظور وسيتم التعامل مع الجناة بحزم وصرامة".