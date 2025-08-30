مصرع وإصابة جنود إسرائيليين في كمائن بمدينة غزة والصليب الأحمر مستحيل إخلاء سكانها

أعلنت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي مصرع جندي إسرائيلي برصاص قناص وإصابة 11 آخرين في كمينين منفصلين بمدينة غزة فجر السبت.

جاء ذلك في وقت أعلنت مصادر تابعة للاحتلال اختفاء آثار أربعة جنود في حي الزيتون بمدينة غزة وفرضت الرقابة العسكرية حظرا للنشر بشأنهم.

وذكر إعلام الاحتلال أنه في واحد من أكبر الاحداث الأمنية منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية على القطاع، وقعت اشتباكات عنيفة وقعت في حي الزيتون مع مقاومين فلسطينيين، وأن الطائرات التي وصلت لإجلاء الجرحى تعرضت لإطلاق نار، موضحا أنه لا يوجد مخطوفون في الأحداث.

من جهتها، نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس على حسابها على تطبيق تليغرام صورة لجندي إسرائيلي أثناء أسره كتب عليها «نذكر من ينسى.. الموت أو الأسر» دون تحديد إن كانت الصورة قديمة أم حديثة.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية، عادت وأكدت أن الجنود الذين فقد الاتصال بهم وجدوا في صحة جيدة لاحقة. وقالت «خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وبعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة».

وفي السياق، نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيدا لاحتلالها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.

وقالت سبولياريتش في بيان «من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية»، واصفة خطط الإجلاء بأنها «ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب بل لا يمكن فهمها».

