الائتمان مجلس الوزراء وافق على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص

الائتمان مجلس الوزراء وافق على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص
-
تقديم ما يزيد على 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز 127 مليون دينار
وجه مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان الدبوس أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على اهتمامهم بتقديم الدعم للمواطن الكويتي في ظل ظروف التضخم والغلاء المعيشي.
جاء ذلك في تصريح صحافي أعلن فيه الدبوس عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص المنشأة بالقانون رقم 46 لسنة 2005 لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/08/2025، موجها الشكر إلى اللجنة الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري، مؤكدا اعتزازه بالدور الذي قام به مشيدا بتوجيهاته، لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
وقال الدبوس إن هذا القرار يمثل خطوة ضمن خطوات قيادة الكويت الحثيثة والجادة في تمويل وتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم الذي تقدمه لهم الدولة وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء كون السكن احد اهم مقومات رعاية الاسرة الكويتية استنادا على دستور الكويت، فقد أولى الدستور الأسرة الكويتية أهمية خاصة، وأوجب رعايتها وصونها.
وأوضح أن القانون 46 لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص قد نص في المادة 1 على: «تنشأ محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص، وذلك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء 81 لسنة 2006 بتاريخ 27/02/2006 في شأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها».
وبين أنه منذ العمل بالقانون الذي يهدف إلى التيسير على المواطن وتقديم التمويل المناسب لأغراض التوسعة للسكن الخاص لمواجهة حاجات المواطنين كزواج الأبناء والاستفادة من المساحات غير المستغلة أو لأغراض الترميم للمساكن التي مضت على إنشائها فترات طويلة، وقد تم تقديم ما يزيد على 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز مبلغ 127 مليون دينار، كما تم استثمار المبالغ المتوافرة في رصيد المحفظة وفقا لقانون إنشاء البنك.
وأشار إلى أن إدارة البنك لا تدخر جهدا في سبيل التيسير وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن انطلاقا من مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه الاستمرار في تقديم الرعاية السكنية للمواطنين، علما أن البنك مستمر في استقبال طلبات أصحاب البيوت التي مضت عليها المدة المحددة لاستحقاق القرض وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشركات تزيد استثماراتها بإطلاق مشاريع جديدة في منطقة الجداف
البروفيسور الحواج: نحرص على تقديم تعليم عالمي بهوية بحرينية:الجامعة الأهلية تقدم منحاً جزئية للأيتام وذوي الهمم والمتفوقين بنسبة 50%
الحجري: سماء البحريـن على موعد مع خسوف كلـي 7 سبتمبـر الجاري
تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لآسيويتين للاتجار بفتاة
نجاح جراحي.. استئصال ورم نادر ومعقد في البطن باستخدام تقنية المنظار المتقدمة
نادي راشد يعتمد رزنامة موسم السباقات 2025-2026الانطلاقة 31 أكتوبر بــ 29 سباقا محليًا ودوليًا