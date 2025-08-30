الائتمان مجلس الوزراء وافق على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص

تقديم ما يزيد على 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز 127 مليون دينار

وجه مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان الدبوس أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على اهتمامهم بتقديم الدعم للمواطن الكويتي في ظل ظروف التضخم والغلاء المعيشي.

جاء ذلك في تصريح صحافي أعلن فيه الدبوس عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص المنشأة بالقانون رقم 46 لسنة 2005 لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/08/2025، موجها الشكر إلى اللجنة الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري، مؤكدا اعتزازه بالدور الذي قام به مشيدا بتوجيهاته، لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وقال الدبوس إن هذا القرار يمثل خطوة ضمن خطوات قيادة الكويت الحثيثة والجادة في تمويل وتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم الذي تقدمه لهم الدولة وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء كون السكن احد اهم مقومات رعاية الاسرة الكويتية استنادا على دستور الكويت، فقد أولى الدستور الأسرة الكويتية أهمية خاصة، وأوجب رعايتها وصونها.

وأوضح أن القانون 46 لسنة 2005 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص قد نص في المادة 1 على: «تنشأ محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص، وذلك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء 81 لسنة 2006 بتاريخ 27/02/2006 في شأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها».

وبين أنه منذ العمل بالقانون الذي يهدف إلى التيسير على المواطن وتقديم التمويل المناسب لأغراض التوسعة للسكن الخاص لمواجهة حاجات المواطنين كزواج الأبناء والاستفادة من المساحات غير المستغلة أو لأغراض الترميم للمساكن التي مضت على إنشائها فترات طويلة، وقد تم تقديم ما يزيد على 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز مبلغ 127 مليون دينار، كما تم استثمار المبالغ المتوافرة في رصيد المحفظة وفقا لقانون إنشاء البنك.

وأشار إلى أن إدارة البنك لا تدخر جهدا في سبيل التيسير وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن انطلاقا من مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه الاستمرار في تقديم الرعاية السكنية للمواطنين، علما أن البنك مستمر في استقبال طلبات أصحاب البيوت التي مضت عليها المدة المحددة لاستحقاق القرض وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها.