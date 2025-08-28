رائحة الشعر الكريهة.. أسبابها وحلول فعّالة للتخلص منها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاني بعض الفتيات من رائحة الشعر الكريهة، مما يسبب لهن إحراجًا خاصة في المناسبات. ورغم أن العطور قد تخفي المشكلة مؤقتًا، إلا أن الحل الحقيقي يبدأ من العناية الجيدة بفروة الرأس. وفي حال كان السبب مشكلة صحية كالتهابات أو صدفية، يجب استشارة طبيب الجلدية.



ووفقًا لموقع Verywellhealth، إليك أبرز الحلول الطبيعية والنصائح للحفاظ على شعر نظيف ومنتعش:

1. زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب فروة الرأس والشعر. تدليك الفروة بالزيت قبل النوم وتركه طوال الليل يساعد على القضاء على الفطريات المسببة للرائحة الكريهة، كما يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ومظهرًا صحيًا عند الاستمرار في استخدامه.

2. جل الصبار

يتميز جل الصبار بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله علاجًا فعالًا لتهدئة فروة الرأس والتخلص من الروائح غير المرغوبة. يفضل وضعه لمدة نصف ساعة على الشعر قبل غسله بالماء الفاتر، ليترك فروة الرأس منتعشة وخالية من التهيج.

3. خل التفاح

يُعد خل التفاح مطهرًا طبيعيًا، حيث يساعد على موازنة درجة الحموضة (pH) في فروة الرأس، وتقليل الالتهابات المسببة للرائحة. يمكن تخفيفه بالماء ورشه على الفروة قبل غسل الشعر، ما يمنح إحساسًا بالنظافة دون أن يُسبب جفاف الشعر.

4. غسل الشعر والعناية الروتينية

الحرص على اختيار شامبو بمكونات طبيعية مثل الزنك والزيوت النباتية، يساهم في تنظيف فروة الرأس والتخلص من بقايا العرق والزيوت. كما أن استخدام بلسم صحي يتناسب مع طبيعة الشعر يساعد في الحفاظ على ترطيبه ونعومته.

ولا يقل أهمية عن ذلك تمشيط الشعر بفرشاة نظيفة، مع الحرص على تبديلها بشكل دوري، لتجنب تراكم البكتيريا والأوساخ.

نصيحة أخيرة

إذا استمرت الرائحة بالرغم من اتباع خطوات العناية، فقد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية أعمق، وهنا يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

