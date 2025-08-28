Wirelesstap.. تقنية جديدة تثير مخاوف من التنصت عبر اهتزازات سماعة الهاتف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف باحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية عن تقنية متطورة تُدعى "WirelessTap" تعتمد على رادارات الموجات المليمترية (mmWave) لالتقاط الاهتزازات الدقيقة التي تصدرها سماعة الهاتف أثناء المكالمات، وتحويلها إلى كلام باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وبحسب الدراسة المنشورة في يونيو 2025 خلال مؤتمر WiSec، يمكن لهذه الرادارات، التي تعمل في نطاق تردد بين 77 و81 غيغاهرتز، التقاط الاهتزازات من مسافة تصل إلى 3 أمتار، حتى دون تفعيل مكبر الصوت.



ويقوم النظام بتحليل البيانات عبر نموذج معدل من نظام Whisper لتحويل الاهتزازات إلى كلام، وحقق دقة بلغت 60% على بعد نصف متر، مع توقعات بتحسن الأداء بدمج معلومات سياقية لاحقًا.



ويحذر الباحثون من أن تصغير حجم الرادارات قد يُتيح إخفاءها في أدوات صغيرة، ما يجعل المحادثات الهاتفية عرضة للتنصت دون علم المستخدم. ورغم القدرات المتقدمة، يؤكد الفريق أن هدفهم ليس دعم التجسس، بل رفع الوعي والدعوة لوضع ضوابط قانونية تحمي الخصوصية.