يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي

يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي
من بين الميزات الجديدة:
قوائم تشغيل "تيست ماتش" (مطابقة الذوق) التي تجمع اهتمامات المستخدمين المتداخلة.
إشعارات بالإصدارات الغنائية الجديدة، المنتجات، والحفلات الموسيقية، بالتعاون مع منصة باندسينتاون لاكتشاف الحفلات عند مشاهدة فيديوهات يوتيوب ويوتيوب شورتس.
دعم التعليقات التفاعلية على الألبومات وقوائم التشغيل، بالإضافة إلى نظام شارات ولاء للمعجبين مثل "أفضل مستمع" و"أول من يشاهد".
وأعلنت يوتيوب أن كتالوج يوتيوب ميوزيك يضم أكثر من 300 مليون أغنية تشمل تسجيلات الاستوديو، العروض الحية، والريمكسات، متفوقًا بذلك على مكتبة سبوتيفاي التي تضم أكثر من 100 مليون أغنية.
كما تمتلك الخدمة أكثر من 4 مليارات قائمة تشغيل أنشأها المستخدمون، منها 1.8 مليار قائمة عامة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للفنانين والفرق الموسيقية تحقيق أهداف مشاهدة محددة للفيديوهات، مثل 100 ألف، مليون، أو مليار مشاهدة، مما يعزز التفاعل بين الجمهور والفنانين.
