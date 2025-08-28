  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
يوتيوب ميوزيك يحتفل بعيده العاشر بإضافة خصائص جديدة لمنافسة سبوتيفاي

2025-08-28 08:06:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفل تطبيق يوتيوب ميوزيك، التابع لشركة يوتيوب، بمرور 10 سنوات على إطلاقه، بإضافة خصائص جديدة تهدف إلى تعزيز تجربته ومنافسته لمنصات بث الموسيقى الشهيرة مثل سبوتيفاي.


من بين الميزات الجديدة:
قوائم تشغيل "تيست ماتش" (مطابقة الذوق) التي تجمع اهتمامات المستخدمين المتداخلة.
إشعارات بالإصدارات الغنائية الجديدة، المنتجات، والحفلات الموسيقية، بالتعاون مع منصة باندسينتاون لاكتشاف الحفلات عند مشاهدة فيديوهات يوتيوب ويوتيوب شورتس.
دعم التعليقات التفاعلية على الألبومات وقوائم التشغيل، بالإضافة إلى نظام شارات ولاء للمعجبين مثل "أفضل مستمع" و"أول من يشاهد".


وأعلنت يوتيوب أن كتالوج يوتيوب ميوزيك يضم أكثر من 300 مليون أغنية تشمل تسجيلات الاستوديو، العروض الحية، والريمكسات، متفوقًا بذلك على مكتبة سبوتيفاي التي تضم أكثر من 100 مليون أغنية.


كما تمتلك الخدمة أكثر من 4 مليارات قائمة تشغيل أنشأها المستخدمون، منها 1.8 مليار قائمة عامة.


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للفنانين والفرق الموسيقية تحقيق أهداف مشاهدة محددة للفيديوهات، مثل 100 ألف، مليون، أو مليار مشاهدة، مما يعزز التفاعل بين الجمهور والفنانين.

