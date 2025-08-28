العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا شبابيا من مبادرة "نقطة ابتكار"، وذلك في إطار التواصل المستمر مع المبادرات الشبابية والطاقات الريادية.ورحب العيسوي في مستهل اللقاء بالوفد، مشيدًا بجهودهم ومبادرتهم، ومؤكدًا أن الشباب يشكلون عماد مسيرة الإصلاح وأساس التنمية والتحديث، باعتبارهم ركيزة المستقبل ورافعة الوطن نحو الإنجاز.وأكد العيسوي اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب ودورهم المركزي في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن القيادة الهاشمية تراهن على وعيهم وقدرتهم على الإبداع والإسهام في مسيرة الوطن، داعيا إلى أن يكونوا عند حسن ظن القيادة بهم، وأن يجسدوا قيم العطاء والانتماء بالأفعال قبل الأقوال.كما أشار العيسوي إلى إعلان سمو ولي العهد بشأن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، باعتباره محطة مهمة في حياة الشباب الأردني، يتيح لهم فرصة تعزيز مهاراتهم وصقل شخصياتهم، ويغرس فيهم قيم الانضباط والعمل الجماعي والمسؤولية.

من جهتهم، عبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم الكبير باهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشباب، مؤكدين أنهم يستلهمون من القيادة الهاشمية الإرادة والعزيمة لمواصلة العمل والبناء.

وأشادوا بإعلان سمو ولي العهد إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، معتبرين إياه خطوة متقدمة لتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم.

كما ثمنوا المبادرات التي أطلقها سموه لتحفيز الطاقات الشابة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، وإطلاق الجوائز الداعمة للإبداع والابتكار، مؤكدين أن سموه قدوةً ومُلهمًا للشباب الأردني.