43 محاميا يؤدون اليمين القانونية

43 محاميا يؤدون اليمين القانونية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى 43 محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.
ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
