43 محاميا يؤدون اليمين القانونية

2025-08-28 08:06:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى 43 محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.


ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

