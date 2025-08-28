بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت الفنانة المصرية أنغام رسالة صوتية مؤثرة شكرت فيها جمهورها على دعمهم ودعواتهم، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس في ألمانيا.



وأشادت أنغام بالبروفيسور الألماني من أصل فلسطيني، أيمن الآغا، الذي أشرف على العملية ووصفت دوره بأنه كان "بعد الله سبب شفائها"، مشيرة أيضًا إلى دعم الطبيب المصري محمود مجيدة الذي تابع حالتها عن قرب.



يُعرف البروفيسور الآغا كأحد أبرز خبراء جراحة المناظير والغدد الصماء في ألمانيا، وله سجل طويل من الإنجازات الطبية، منها إجراء عمليات دقيقة بتقنية "جراحة ثقب المفتاح" وإنجاز طبي عالمي في زراعة فص الغدة جار الدرقية عام 2014. يشغل حاليًا رئاسة مستشفى بوجن هاوزن في ميونخ ويعمل كبير استشاريين في مستشفى ريجينسبيرج الجامعي، إضافة إلى نشاطه التطوعي في فلسطين.



وفي رسالتها، عبرت أنغام عن امتنانها لأبنائها ووالدتها وأصدقائها على مساندتهم خلال محنتها الصحية، مؤكدة شوقها للعودة إلى جمهورها على المسرح قريبًا.

