  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟

بعد نجاحه في علاجها.. من هو الطبيب الفلسطيني أيمن الآغا الذي شكرته أنغام؟

2025-08-28 08:06:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت الفنانة المصرية أنغام رسالة صوتية مؤثرة شكرت فيها جمهورها على دعمهم ودعواتهم، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس في ألمانيا.


وأشادت أنغام بالبروفيسور الألماني من أصل فلسطيني، أيمن الآغا، الذي أشرف على العملية ووصفت دوره بأنه كان "بعد الله سبب شفائها"، مشيرة أيضًا إلى دعم الطبيب المصري محمود مجيدة الذي تابع حالتها عن قرب.


يُعرف البروفيسور الآغا كأحد أبرز خبراء جراحة المناظير والغدد الصماء في ألمانيا، وله سجل طويل من الإنجازات الطبية، منها إجراء عمليات دقيقة بتقنية "جراحة ثقب المفتاح" وإنجاز طبي عالمي في زراعة فص الغدة جار الدرقية عام 2014. يشغل حاليًا رئاسة مستشفى بوجن هاوزن في ميونخ ويعمل كبير استشاريين في مستشفى ريجينسبيرج الجامعي، إضافة إلى نشاطه التطوعي في فلسطين.


وفي رسالتها، عبرت أنغام عن امتنانها لأبنائها ووالدتها وأصدقائها على مساندتهم خلال محنتها الصحية، مؤكدة شوقها للعودة إلى جمهورها على المسرح قريبًا.

24

MENAFN28082025000208011052ID1109988317

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث