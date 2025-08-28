5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه مصل مضاد للتجاعيد: يُستخدم صباحًا ومساءً لنعومة المنطقة حول الشفاه. أساس مملّس للبشرة: يُطبّق قبل المكياج لملء الخطوط الدقيقة. كريم أساس مشدّد أو CC كريم: يحتوي على مكونات عاكسة للضوء تخفي التجاعيد. تقشير وترطيب منتظم: يحسّن ملمس الجلد ويقلل من الخطوط. أحمر شفاه فاتح أو ساتيني: يخفي التجاعيد بدلًا من إبرازها.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.