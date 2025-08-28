5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-08-28 08:06:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُعدّ خطوط وتجاعيد محيط الشفاه من أبرز علامات تقدم العمر، وقد تُسبب مظهرًا متعبًا مع مرور الوقت. ولكن مع بعض الحيل العملية، يمكن تخفيف ظهورها وإخفاؤها بسهولة:

مصل مضاد للتجاعيد: يُستخدم صباحًا ومساءً لنعومة المنطقة حول الشفاه.
أساس مملّس للبشرة: يُطبّق قبل المكياج لملء الخطوط الدقيقة.
كريم أساس مشدّد أو CC كريم: يحتوي على مكونات عاكسة للضوء تخفي التجاعيد.
تقشير وترطيب منتظم: يحسّن ملمس الجلد ويقلل من الخطوط.
أحمر شفاه فاتح أو ساتيني: يخفي التجاعيد بدلًا من إبرازها.


نصيحة: تجنبي التدخين واستخدمي واقي شمس، واشربي الماء للحفاظ على مرونة الجلد.

