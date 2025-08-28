5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه
5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه
مصل مضاد للتجاعيد: يُستخدم صباحًا ومساءً لنعومة المنطقة حول الشفاه.
أساس مملّس للبشرة: يُطبّق قبل المكياج لملء الخطوط الدقيقة.
كريم أساس مشدّد أو CC كريم: يحتوي على مكونات عاكسة للضوء تخفي التجاعيد.
تقشير وترطيب منتظم: يحسّن ملمس الجلد ويقلل من الخطوط.
أحمر شفاه فاتح أو ساتيني: يخفي التجاعيد بدلًا من إبرازها.
نصيحة: تجنبي التدخين واستخدمي واقي شمس، واشربي الماء للحفاظ على مرونة الجلد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الذهب فى مصر الجمعة 29 أغسطس 2025.. عيار 21 بـ 4630 جنيهًا للجرام
إسرائيل تستهدف رئيس الأركان ووزير دفاع الحوثيين في اليمن
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخ علي عبدالله
نهيان بن زايد يصدر قرارات بإعادة تشكيل 3 أندية رياضية
"الحارس المقيم".. ظهور أول في كأس رابطة المحترفين
سبتمبر يقترب.. هل من دولة فلسطينية في الأفق؟