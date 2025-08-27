403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
TCL تطلق X11K، أحدث تلفزيون بتقنية "كيو دي ميني ليد" مع أداء استثنائي في الصورة والصوت والسطوع
(MENAFN- Global Advertising) أعلنت شركةTCL للإلكترونيات، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، والأولى عالمياً في أجهزة تلفزيونات "ميني ليد"، عن إطلاق X11K QD-Mini LED، تلفزيونها الرائد لعام 2025 في المملكة العربية السعودية. وقد تم تصميم هذا الإصدار ليوفر تجربة ترفيه منزلية فائقة الجودة، مع هندسة متقنة تجسد قمّة ابتكارات TCL في تقنيات العرض والصوت والتصميم الصناعي.
أداء بصري لا يُضاهى
يضع تلفزيون X11K من TCL معياراً جديداً في قطاع الشاشات بفضل احتوائه على ما يصل إلى14,112 منطقة تعتيم محلية، ما يتيح تحكماً دقيقاً بالضوء على مستوى الجزيئات لتحقيق أعلى درجات السطوع والتباين. ومع مستوى سطوع يصل إلى6,500 شمعة، مدعوماً بتقنية "التحكم الشامل في الهالة"All-domain Halo Control الحصرية من TCL، يقضي هذا التلفزيون على مشكلة الوهج التي تظهر عادةً في أجهزة "ميني ليد" التقليدية، ليمنح المشاهدين درجات سواد نقية، وتفاصيل فائقة الوضوح، وتجربة مشاهدة غامرة على الشاشات الكبيرة.
ومن خلال دمج تقنية "كيو ليد" مع ميزة تحسين الألوان الإلكترونية، يوفر X11K ما يصل إلى 97 % من التدرج اللوني فائق الاتساع وفقاً لمعيار DCl-P3، ما يتيح ألواناً طبيعية وحيوية وأقرب ما تكون إلى الواقع، ليصبح بذلك أفضل تلفزيون "كيو دي ميني ليد" من TCL حتى الآن.
الصوت بواسطة Bang & Olufsen: معيار جديد في جودة الصوت
لأول مرة ضمن مجموعة تلفزيونات TCL، يأتي طراز X11K مدعوماً بضبط صوتي احترافي من شركة Bang & Olufsen الشهيرة عالمياً في مجال الصوتيات. ويشمل النظام:
- تقنية "بيوسونيك" لتخصيص الصوت، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهد صوتية متجددة تتكيف مع الحالة المزاجية في الوقت الفعلي.
- تقنية "ضبط الأذن الذهبية"، بواسطة خبراء صوت عالميين للوصول إلى أعلى معايير الدقة والصفاء.
- مكبرات الصوت Hi-End لتوفير تجربة صوتية غامرة بمستوى صوت مسرحي، مع تحسين مذهل في وضوح ونقاء الاستريو.
ويضمن هذا التعاون أن يرتقي الأداء الصوتي إلى مستوى جودة الصورة المذهلة، مما يُضفي على كل مشهد وأغنية وموسيقى تصويرية تجربة متكاملة واستثنائية.
تصميم فاخر مسطّح ورفيع
بفضل هيكله المصنوع بقطعة واحدة متكاملة وسُمك لا يتجاوز 25 ملم، يُعد X11K من TCL أنحف تلفزيون مدمج بتقنية "كيو دي ميني ليد" في السوق حالياً. ولا يقتصر دوره على كونه جهاز ترفيه متطور، بل يُضفي أيضاً لمسة ديكور راقية، بتصميم أنيق وحضور لافت يتماشى مع أي مساحة عصرية داخل المنزل.
لوحة CrystGlow HVA: جمال من كل زاوية
مزوّد بتقنية لوحةCrystGlow HVA المتطورة من TCL، يقدم تلفزيونX11K صوراً مذهلة يمكن الاستمتاع بها من أي مكان في الغرفة. ومع زوايا مشاهدة فائقة الاتساع تصل إلى178 درجة، تضمن الشاشة صوراً نابضة بالحياة وواقعية باستمرار، مهما كان موقع جلوس المشاهد. ويوفر التلفزيون تعزيزاً للتباين بمقدار 5 مرات، ما يُبرز درجات السواد العميق والبياض الساطع بوضوح فائق، بينما تضمن الخاصية المضادة للتوهج أداءً مثالياً للمشاهدة سواء في وضح النهار أو في الإضاءة المحيطة. وسواء كنت تشاهد فيلماً، أو تمارس ألعاب الفيديو، أو تكتفي بالاستمتاع بجمال تصميمه الأنيق، فإن X11K من TCL يبدو رائعاً من كل زاوية.
مصمم لتلبية تطلعات المشاهد العصري
تم تطوير X11K من TCL ليمنح أداءً متكاملاً يتناسب مع مختلف أنواع المحتوى واحتياجات المستخدمين. فهو مزوّد بمعدل تحديث أصلي يبلغ144 هرتز لعرض حركة فائقة السلاسة، خصوصاً في المباريات الرياضية السريعة وألعاب الفيديو. كما يدمج عدة تقنيات لراحة العين تتيح مشاهدة ممتدة ومريحة لساعات طويلة. وفي قلب هذا التلفزيون يتواجد المعالج الذكي AiPQ Pro من TCL، الذي يقوم بتحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي، ليضمن وضوحاً ودقة وتوازناً وانغماساً في كل إطار.
التوافرية في السعودية
سيتوفر تلفزيونX11K QD-Mini LED من TCL ابتداءً من سبتمبر 2025 لدى صالات عرض العيسائي (aecksa.com/en/)، وصالات عرض TCL في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال الموقع الإلكتروني: TCL
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
أداء بصري لا يُضاهى
يضع تلفزيون X11K من TCL معياراً جديداً في قطاع الشاشات بفضل احتوائه على ما يصل إلى14,112 منطقة تعتيم محلية، ما يتيح تحكماً دقيقاً بالضوء على مستوى الجزيئات لتحقيق أعلى درجات السطوع والتباين. ومع مستوى سطوع يصل إلى6,500 شمعة، مدعوماً بتقنية "التحكم الشامل في الهالة"All-domain Halo Control الحصرية من TCL، يقضي هذا التلفزيون على مشكلة الوهج التي تظهر عادةً في أجهزة "ميني ليد" التقليدية، ليمنح المشاهدين درجات سواد نقية، وتفاصيل فائقة الوضوح، وتجربة مشاهدة غامرة على الشاشات الكبيرة.
ومن خلال دمج تقنية "كيو ليد" مع ميزة تحسين الألوان الإلكترونية، يوفر X11K ما يصل إلى 97 % من التدرج اللوني فائق الاتساع وفقاً لمعيار DCl-P3، ما يتيح ألواناً طبيعية وحيوية وأقرب ما تكون إلى الواقع، ليصبح بذلك أفضل تلفزيون "كيو دي ميني ليد" من TCL حتى الآن.
الصوت بواسطة Bang & Olufsen: معيار جديد في جودة الصوت
لأول مرة ضمن مجموعة تلفزيونات TCL، يأتي طراز X11K مدعوماً بضبط صوتي احترافي من شركة Bang & Olufsen الشهيرة عالمياً في مجال الصوتيات. ويشمل النظام:
- تقنية "بيوسونيك" لتخصيص الصوت، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهد صوتية متجددة تتكيف مع الحالة المزاجية في الوقت الفعلي.
- تقنية "ضبط الأذن الذهبية"، بواسطة خبراء صوت عالميين للوصول إلى أعلى معايير الدقة والصفاء.
- مكبرات الصوت Hi-End لتوفير تجربة صوتية غامرة بمستوى صوت مسرحي، مع تحسين مذهل في وضوح ونقاء الاستريو.
ويضمن هذا التعاون أن يرتقي الأداء الصوتي إلى مستوى جودة الصورة المذهلة، مما يُضفي على كل مشهد وأغنية وموسيقى تصويرية تجربة متكاملة واستثنائية.
تصميم فاخر مسطّح ورفيع
بفضل هيكله المصنوع بقطعة واحدة متكاملة وسُمك لا يتجاوز 25 ملم، يُعد X11K من TCL أنحف تلفزيون مدمج بتقنية "كيو دي ميني ليد" في السوق حالياً. ولا يقتصر دوره على كونه جهاز ترفيه متطور، بل يُضفي أيضاً لمسة ديكور راقية، بتصميم أنيق وحضور لافت يتماشى مع أي مساحة عصرية داخل المنزل.
لوحة CrystGlow HVA: جمال من كل زاوية
مزوّد بتقنية لوحةCrystGlow HVA المتطورة من TCL، يقدم تلفزيونX11K صوراً مذهلة يمكن الاستمتاع بها من أي مكان في الغرفة. ومع زوايا مشاهدة فائقة الاتساع تصل إلى178 درجة، تضمن الشاشة صوراً نابضة بالحياة وواقعية باستمرار، مهما كان موقع جلوس المشاهد. ويوفر التلفزيون تعزيزاً للتباين بمقدار 5 مرات، ما يُبرز درجات السواد العميق والبياض الساطع بوضوح فائق، بينما تضمن الخاصية المضادة للتوهج أداءً مثالياً للمشاهدة سواء في وضح النهار أو في الإضاءة المحيطة. وسواء كنت تشاهد فيلماً، أو تمارس ألعاب الفيديو، أو تكتفي بالاستمتاع بجمال تصميمه الأنيق، فإن X11K من TCL يبدو رائعاً من كل زاوية.
مصمم لتلبية تطلعات المشاهد العصري
تم تطوير X11K من TCL ليمنح أداءً متكاملاً يتناسب مع مختلف أنواع المحتوى واحتياجات المستخدمين. فهو مزوّد بمعدل تحديث أصلي يبلغ144 هرتز لعرض حركة فائقة السلاسة، خصوصاً في المباريات الرياضية السريعة وألعاب الفيديو. كما يدمج عدة تقنيات لراحة العين تتيح مشاهدة ممتدة ومريحة لساعات طويلة. وفي قلب هذا التلفزيون يتواجد المعالج الذكي AiPQ Pro من TCL، الذي يقوم بتحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي، ليضمن وضوحاً ودقة وتوازناً وانغماساً في كل إطار.
التوافرية في السعودية
سيتوفر تلفزيونX11K QD-Mini LED من TCL ابتداءً من سبتمبر 2025 لدى صالات عرض العيسائي (aecksa.com/en/)، وصالات عرض TCL في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال الموقع الإلكتروني: TCL
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة