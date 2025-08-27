  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة

2025-08-27 08:11:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي بطريقة مميزة، حيث أهدته ساعة نادرة من دار Patek Philippe السويسرية، طراز Aquanaut لعام 2024، باللون الأخضر، تجاوزت قيمتها 4 ملايين جنيه مصري.


تتميّز الساعة بتفاصيل فنية دقيقة، منها أرقام مطلية بماء الذهب وعقارب من الذهب الأبيض، ما منحها طابعًا فخمًا ولافتًا.


ونشر سامي عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه الهدية، موجّهًا الشكر لمي عمر، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورهما.


وتأتي هذه الهدية في ظل النجاحات المشتركة التي حققها الثنائي مؤخرًا، خصوصًا بعد عرض مسلسل "إش إش" في رمضان 2025، إلى جانب مسلسل "سيد الناس" الذي أخرجه سامي، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية.




