مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة
تتميّز الساعة بتفاصيل فنية دقيقة، منها أرقام مطلية بماء الذهب وعقارب من الذهب الأبيض، ما منحها طابعًا فخمًا ولافتًا.
ونشر سامي عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه الهدية، موجّهًا الشكر لمي عمر، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورهما.
وتأتي هذه الهدية في ظل النجاحات المشتركة التي حققها الثنائي مؤخرًا، خصوصًا بعد عرض مسلسل "إش إش" في رمضان 2025، إلى جانب مسلسل "سيد الناس" الذي أخرجه سامي، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية.
