مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهدية فاخرة تتجاوز 4 ملايين جنيه - صورة

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي بطريقة مميزة، حيث أهدته ساعة نادرة من دار Patek Philippe السويسرية، طراز Aquanaut لعام 2024، باللون الأخضر، تجاوزت قيمتها 4 ملايين جنيه مصري.



تتميّز الساعة بتفاصيل فنية دقيقة، منها أرقام مطلية بماء الذهب وعقارب من الذهب الأبيض، ما منحها طابعًا فخمًا ولافتًا.



ونشر سامي عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه الهدية، موجّهًا الشكر لمي عمر، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورهما.



وتأتي هذه الهدية في ظل النجاحات المشتركة التي حققها الثنائي مؤخرًا، خصوصًا بعد عرض مسلسل "إش إش" في رمضان 2025، إلى جانب مسلسل "سيد الناس" الذي أخرجه سامي، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية.









