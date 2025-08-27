تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية

تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، تقدم الأردن 11 مرتبة عالميا بين عامي 2022 و2024، ليصل إلى المرتبة 89 عالميا على مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، بعد أن كان في المرتبة 100 عام 2022، محققا قفزة نوعية مقارنة بالمرتبة 117 عام 2020.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس التقدم السريع الذي يحققه الأردن في توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز منصات التفاعل مع المواطنين، وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة