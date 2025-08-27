  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية

2025-08-27 08:11:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرم منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2025، الذي عقد في أوزبكستان، الأردن تقديرا للإنجازات الكبيرة التي حققها في مجال الحكومة الإلكترونية.


وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، تقدم الأردن 11 مرتبة عالميا بين عامي 2022 و2024، ليصل إلى المرتبة 89 عالميا على مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، بعد أن كان في المرتبة 100 عام 2022، محققا قفزة نوعية مقارنة بالمرتبة 117 عام 2020.


وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس التقدم السريع الذي يحققه الأردن في توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز منصات التفاعل مع المواطنين، وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي.

